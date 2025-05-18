Победил тот, кому было нужнее. Левый Берег одолел Рух

Виталий Первак после гостевого поражения от «Ингульца» сделал некоторые изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированного Дедуха, Синицы, Семенова и Шаповала на поле киевского стадиона вышли Самар, Якымив, Николай Когут и Косовский. Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после домашней победы в прошлом туре над «Вересом» также сделал перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Гереты дебютировал в УПЛ 17-летний вратарь Клименко, а вместо Притулы, Ляха и Горина в игру вступили Дидык, Роман и Слюбик.

Соперники осторожно начали поединок. Хозяева поля, находившиеся в зоне выбывания, больше контролировали мяч и сумели первыми открыть счет. После передачи Когута на дальнюю штангу Шастал метко пробил в незащищенный угол ворот, забив свой 15-й гол в УПЛ.

Подопечные Виталия Первака не стали играть на удержание победного счета и продолжали искать пути взятия ворот гостей. Мог отличиться Сухоручко, но он пробил мимо ворот. В середине тайма одна из атак «Руха» могла завершиться голом, но Дидык после передачи Пастуха не сумел нанести прицельный удар.

С другой стороны, «аисты» тоже создавали опасные моменты. Сначала Клименко спасает ворота, парируя удар опытного Шастала. Гол в «раздевалку» гостям мог забить и Сухоручко, но с близкого расстояния не сумел пробить мимо вратаря «Руха».

В начале второго тайма первый опасный момент возник у ворот руховцев. Китела подставлял под удар голову и чуть не «срезал» мяч в собственные ворота. Соперники быстро переходили от обороны к атаке и уже момент создали гости, но Карабин не сумел воспользоваться передачей партнера.

Вскоре немного не хватило точности и удару Дидыка, пробившего рядом со штангой. «Рух» пытался избежать поражения и такую возможность имел Карабин, который не успел на передачу Пастуха, и Механив завладел мячом.

В итоге «Левый Берег» одержал важную победу и покинул зону выбывания в низший дивизион. Завершилась безвыигрышная серия «Левого Берега», которая длилась 8 игр (ничья и 7 поражений) и проигрышная – 4 матча. Безничейная же гостевая серия «Руха» продолжается в УПЛ 7 игр (4 победы и 3 поражения), что стало повторением клубного рекорда.

Наши оценки:

Замены Левого берега: Синица – 5,0, Кобзарь – 5,0, Семенов и И. Когут – без оценок

Замены Руха: Горин – 5,5, Лях – 5,5, Рябов – 5,5, Денисов – без оценки

Украинская Премьер-лига. 29 тур

«Левый берег» – «Рух» – 1:0

Гол: Шастал, 15

Предупреждения: Акимов, 32, Самар, 65

«Левый берег»: Механив – Соколов, Акимов, Самар, Сидней – Банада, Косовский (Семенов, 90) – Когут М. (Когут И., 80), Диего (Синица, 70), Шастал – Сухоручко (Кобзарь, 70)

«Рух»: Клименко – Китела, Слюбык, Холод (Горин, 46), Роман (Лях, 46) – Подгурский (Рябов, 46), Дидык –ndash; Рунич (Денисов, 86), Пастух, Карабин – Фаал

Арбитр: Александр Соловьян (Харьков)

Стадион: «Левый берег» (Киевская область)

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА