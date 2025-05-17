Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 11:55 |
24
0

Левый Берег – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 18 мая в 15:30 по киевскому времени

17 мая 2025, 11:55 |
24
0
Левый Берег – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Рух
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями

По теме:
Озвучены стартовые составы команд на матч УПЛ Кривбасс – Оболонь
Металлист 1925 – Эпицентр, Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Стали известны стартовые составы Колоса и Карпат
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Рух Львов смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Футбол | 16 мая 2025, 18:14 12
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента
Рома определилась с судьбой Довбика. На Артема есть два претендента

Украинский форвард может вернуться в Испанию

Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина
Футбол | 17 мая 2025, 10:37 2
Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина
Пушич хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине. Есть еще одна причина

Коуч заявил, что открыт к предложениям

Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Футбол | 17.05.2025, 07:00
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Шищенко вытащил Оболонь из бездны. Далее клубу нужно масштабироваться
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Футбол | 16.05.2025, 15:23
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 16.05.2025, 17:14
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
15.05.2025, 12:16 8
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 7
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем