18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и львовский «Рух».

Поединок пройдет на арене «Левый Берег» в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Рух» набрал 37 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Левый Берег» разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 23 очка.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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