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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 17:04 |
112
1

Левый Берег – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Безвыигрышный сериал «аистов» затянулся

17 мая 2025, 17:04 |
112
1
Левый Берег – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, «Рух» в рамках 29-го тура УПЛ в гостях встретится с «Левым Берегом». Подопечные Виталия Первака не побеждают в чемпионате на протяжении 8 игр и находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Левый Берег

В прошлом туре подопечные Виталия Первака в гостях уступили «Ингульцу» со счетом 1:2 и находятся в зоне выбывания в Первую лигу – на 15-м месте. Но борьба продолжается. Еще два финала ждут «аистов». Есть возможность исправить ошибки, прервать полосу неудач, начавшуюся еще с матча с «Александрией», и с честью выйти из этой сложной ситуации. «Все или ничего!» – под таким лозунгом пройдут ближайшие матчи «Левого Берега». Отступать дальше некуда, так что нет сомнений в том, что подопечные Виталия Первака сделают все, чтобы исправить турнирное положение и покинуть опасную зону.

Перед игрой с «Рухом» безвыигрышная серия «аистов» длится 8 игр (ничья и семь поражений), а проигрышная – 4 матча. «Левый Берег» пропускает голы в чемпионате на протяжении 8-ми игр – 17 голов, и может при Виталии Перваке потерпеть 20-е поражение на топ-уровне. Вратарь столичного клуба Максим Механив с начала чемпионата выступает без замен. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру капитан команды Руслан Дедух.

Рух

В предыдущем туре «желто-черные» на своем поле победили «Верес» со счетом 2:0 и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев выразил мнение по поводу игры с «аистами»: «Левый Берег» сейчас борется за сохранение прописки в УПЛ, так что для них каждая игра как финал. Это соперник, который будет максимально настроен, будет играть дома, поэтому мы ожидаем сложный матч. «Рух» решил свои турнирные задачи».

Безничейная гостевая серия «Руха» продолжается в УПЛ 6 игр (четыре победы и два поражения) и до повторения клубного рекорда еще один матч. Руховцы при Виталии Пономареве могут 30-й раз сыграть вничью в чемпионатах. Львовской команде из-за повреждений не смогут помочь Климчук и Слюсарь.

Статистика встреч

В УПЛ «Рух» сыграл лишь один матч против «Левого Берега». В матче первого круга руховцы принимали «аистов» 24 ноября 2024 года и этот поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В конце первого тайма реализовал пенальти Ярослав Карабин.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Соловьян (Киевская область), который в УПЛ провел 20 матчей. «Рух» при этом арбитре сыграл 4 матча и еще не проигрывал: две победы и две ничьи. «Левый Берег» при Соловьяне провел одну игру, одержав победу.

Прогноз на противостояние

«Левый Берег» в предыдущих восьми матчах чемпионата не побеждал и попытается прервать этот сериал. Безничейная гостевая серия «Руха» продолжается в УПЛ 6 игр. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов, Войцеховский, Банада, Диего, Синица, Шастал, Сухоручко.

«Рух»: Герета, Горин, Китела, Холод, Лях, Пидгурский, Рябов, Карабин, Пастух, Рунич, Фал.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
18 мая 2025 -
15:30
Рух Львов
Победа Левого Берега 1.83 Сделать ставку

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Не думаю, что Рух будет играть только на победу - им уже ничего не надо, в то время, когда ЛБ нужна только победа. Так что смело поставлю на победу ЛБ с разницей в 1 мяч. Это будет классический договорняк. В УАФ уже вопрос решен давно - отстегивают Черноморец и Ингулец. Жирный боров не вовремя начал прессовать Андрюшу по поводу его зарплаты в УАФ, такие наезды  ОПГ не проходят даром, шестерка (Поворознюк) должна быть наказана, что сейчас и происходит. А вот почему Черноморец попал в немилость УАФ - вопрос довольно интересный.  За командой всегда были грешки - и договорняки при Альтмане, которые продолжаются и после его отставки, и крысятничество, когда арбитры не получали обещанных денег за оказанную помощь на футбольном поле, и невыполнение финансовых обещаний со стороны Климова, который продолжает де-факто руководить клубом... Многие в Одессе почему-то уверенны, что Динамо будет сдавать игру Черноморцу... Блажен кто верует....
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