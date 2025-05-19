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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 13:36 | Обновлено 19 мая 2025, 14:03
72
0

Егор КЛИМЕНКО: «Даже пропущенный гол – это опыт»

Голкипер «Руха» поделился эмоциями после дебюта в УПЛ

19 мая 2025, 13:36 | Обновлено 19 мая 2025, 14:03
72
0
Егор КЛИМЕНКО: «Даже пропущенный гол – это опыт»
ФК Левый Берег. Егор Клименко

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Рух». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Матч с «Левым Берегом» стал дебютным в УПЛ для 17-летнего голкипера «Руха» Егора Клименко.

«Это был первый матч в УПЛ, поэтому эмоции – невероятные. Благодарен тренерам и руководству клуба за доверие, что позволили дебютировать на таком уровне. Это очень важный момент для меня. Перед поединком партнеры поддержали меня, посоветовали играть как можно проще, быть уверенным и получать удовольствие от игры.

Работы в этом матче хватало. Было несколько моментов, когда смог проявить себя и совершить несколько сейвов. Конечно, хотелось победить, но даже пропущенный гол это опыт. Обидно, что не удалось получить три очка.

Очень хочется закрепиться на этом высоком уровне. Чувствуется разница между матчами среди юношей и поединками в УПЛ. Гораздо интереснее и приятнее играть, когда есть болельщики на трибунах, даже когда это выездная игра, и они поддерживают соперников».

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Левый Берег - Рух Левый Берег Киев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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