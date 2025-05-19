Голкипер Руха вошел в десятку самых молодых вратарей чемпионатов Украины

В матче с «Левым берегом» (0:1) ворота «Руха» впервые защищал Егор Клименко. Премьеру в элитном дивизионе он провел в 17 лет 137 дней. В более юном возрасте дебютировали в чемпионатах Украины только шесть голкиперов.

Кроме того, Егор стал первым вратарем 2008 года рождения, сыгравшим в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины

Возраст Вратарь Клуб Дебют Соперник Счет 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс (д) 2:1 16 лет 269 дней Юрий-Владимир ГЕРЕТА Рух 25.10.2020 Заря (г) 0:4 16 лет 327 дней Максим КОВАЛЬ Металлург З 01.11.2009 Закарпатье (д) 3:0 16 лет 348 дней Павел ИСЕНКО Ворскла 03.07.2020 Львов (г) 2:2 17 лет 44 дня Виктор КАПУСТИН Металлург З 08.08.1998 Николаев (д) 4:1 17 лет 136 дней Алексей ШПАК Таврия 24.05.1974 Нива В (д) 2:2 17 лет 137 дней Егор КЛИМЕНКО Рух 18.05.2025 Левый берег (г) 0:1 17 лет 248 дней Андрей ЛУНИН Днепр 16.10.2016 Карпаты (г) 1:1 17 лет 277 дней Андрей ЧЕКОТУН Олимпик 05.07.2020 Днепр-1 (д) 0:2 17 лет 298 дней Анатолий ТРУБИН Шахтер 26.05.2019 Мариуполь (д) 4:0

Вратари 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г.р. Игрок Клуб Дата Соперник Счет 1998 Олег БИЛЫК Александрия 10.11.2019 Олимпик (г) 0:0 1999 Андрей ЛУНИН Днепр 16.10.2016 Карпаты (г) 1:1 2000 Андрей АРТИМ Карпаты 24.11.2019 Олимпик (д) 1:2 2001 Анатолий ТРУБИН Шахтер 26.05.2019 Мариуполь (д) 4:0 2002 Андрей ЧЕКОТУН Олимпик 05.07.2020 Днепр-1 (д) 0:2 2003 Павел ИСЕНКО Ворскла 03.07.2020 Львов (г) 2:2 2004 Юрий-Владимир ГЕРЕТА Рух 25.10.2020 Заря (г) 0:4 2007 Денис МАРЧЕНКО Оболонь 23.02.2025 Ворскла (д) 1:0 2008 Егор КЛИМЕНКО Рух 18.05.2025 Левый берег (г) 0:1

Вратари 2005 и 2006 г. р. В чемпионатах Украины еще не выступали.