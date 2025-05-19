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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 13:09 | Обновлено 19 мая 2025, 13:18
231
0

Голкипер Руха вошел в десятку самых молодых вратарей чемпионатов Украины

Егор Клименко стал первым стражем ворот 2008 г. р., сыгравшим в УПЛ

19 мая 2025, 13:09 | Обновлено 19 мая 2025, 13:18
231
0
Голкипер Руха вошел в десятку самых молодых вратарей чемпионатов Украины
ФК Рух. Егор Клименко

В матче с «Левым берегом» (0:1) ворота «Руха» впервые защищал Егор Клименко. Премьеру в элитном дивизионе он провел в 17 лет 137 дней. В более юном возрасте дебютировали в чемпионатах Украины только шесть голкиперов.

Кроме того, Егор стал первым вратарем 2008 года рождения, сыгравшим в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины

Возраст

Вратарь

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 269 дней

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

25.10.2020

Заря (г)

0:4

16 лет 327 дней

Максим КОВАЛЬ

Металлург З

01.11.2009

Закарпатье (д)

3:0

16 лет 348 дней

Павел ИСЕНКО

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

17 лет 44 дня

Виктор КАПУСТИН

Металлург З

08.08.1998

Николаев (д)

4:1

17 лет 136 дней

Алексей ШПАК

Таврия

24.05.1974

Нива В (д)

2:2

17 лет 137 дней

Егор КЛИМЕНКО

Рух

18.05.2025

Левый берег (г)

0:1

17 лет 248 дней

Андрей ЛУНИН

Днепр

16.10.2016

Карпаты (г)

1:1

17 лет 277 дней

Андрей ЧЕКОТУН

Олимпик

05.07.2020

Днепр-1 (д)

0:2

17 лет 298 дней

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

Вратари 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1998

Олег БИЛЫК

Александрия

10.11.2019

Олимпик (г)

0:0

1999

Андрей ЛУНИН

Днепр

16.10.2016

Карпаты (г)

1:1

2000

Андрей АРТИМ

Карпаты

24.11.2019

Олимпик (д)

1:2

2001

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

2002

Андрей ЧЕКОТУН

Олимпик

05.07.2020

Днепр-1 (д)

0:2

2003

Павел ИСЕНКО

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

2004

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

25.10.2020

Заря (г)

0:4

2007

Денис МАРЧЕНКО

Оболонь

23.02.2025

Ворскла (д)

1:0

2008

Егор КЛИМЕНКО

Рух

18.05.2025

Левый берег (г)

0:1

Вратари 2005 и 2006 г. р. В чемпионатах Украины еще не выступали.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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