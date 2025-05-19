Голкипер Руха вошел в десятку самых молодых вратарей чемпионатов Украины
Егор Клименко стал первым стражем ворот 2008 г. р., сыгравшим в УПЛ
В матче с «Левым берегом» (0:1) ворота «Руха» впервые защищал Егор Клименко. Премьеру в элитном дивизионе он провел в 17 лет 137 дней. В более юном возрасте дебютировали в чемпионатах Украины только шесть голкиперов.
Кроме того, Егор стал первым вратарем 2008 года рождения, сыгравшим в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
16 лет 269 дней
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
25.10.2020
|
Заря (г)
|
0:4
|
16 лет 327 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
Металлург З
|
01.11.2009
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
16 лет 348 дней
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
|
17 лет 44 дня
|
Виктор КАПУСТИН
|
Металлург З
|
08.08.1998
|
Николаев (д)
|
4:1
|
17 лет 136 дней
|
Алексей ШПАК
|
Таврия
|
24.05.1974
|
Нива В (д)
|
2:2
|
17 лет 137 дней
|
Егор КЛИМЕНКО
|
Рух
|
18.05.2025
|
Левый берег (г)
|
0:1
|
17 лет 248 дней
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр
|
16.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
17 лет 277 дней
|
Андрей ЧЕКОТУН
|
Олимпик
|
05.07.2020
|
Днепр-1 (д)
|
0:2
|
17 лет 298 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
Вратари 1998-2008 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1998
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
10.11.2019
|
Олимпик (г)
|
0:0
|
1999
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр
|
16.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
2000
|
Андрей АРТИМ
|
Карпаты
|
24.11.2019
|
Олимпик (д)
|
1:2
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
2002
|
Андрей ЧЕКОТУН
|
Олимпик
|
05.07.2020
|
Днепр-1 (д)
|
0:2
|
2003
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
|
2004
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
25.10.2020
|
Заря (г)
|
0:4
|
2007
|
Денис МАРЧЕНКО
|
Оболонь
|
23.02.2025
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
2008
|
Егор КЛИМЕНКО
|
Рух
|
18.05.2025
|
Левый берег (г)
|
0:1
Вратари 2005 и 2006 г. р. В чемпионатах Украины еще не выступали.
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