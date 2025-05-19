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18.05.2025 17:00 – FT 2 : 0
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19 мая 2025, 12:48 | Обновлено 19 мая 2025, 12:50
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Лестер – Ипсвич – 2:0. Юбилейное выступление Варди. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

19 мая 2025, 12:48 | Обновлено 19 мая 2025, 12:50
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Лестер – Ипсвич – 2:0. Юбилейное выступление Варди. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

В воскресенье, 18 мая, в 37-м туре Английской Премьер-лиги встретились команды, которые уже гарантировали себе вылет из высшей лиги - «Лестер» и «Ипсвич».

Местом проведения поединка стала арена «Кинг Пауэр Стэдиум».

В последнем домашнем матчей текущего сезона «Лестер» оформил комфортную победу со счетом 2:0.

Автором одного из голов стал опытный Джейми Варди, который покинет «лис» по завершению сезона. Форвард провел 500-й матч за клуб, в котором забил 200-й гол.

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Лестер» – «Ипсвич» – 2:0

Голы: Варди, 28, Макетир, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Кейси Макатир (Лестер).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
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Лестер Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джейми Варди видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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