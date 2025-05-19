Лестер – Ипсвич – 2:0. Юбилейное выступление Варди. Видео голов и обзор

В воскресенье, 18 мая, в 37-м туре Английской Премьер-лиги встретились команды, которые уже гарантировали себе вылет из высшей лиги - «Лестер» и «Ипсвич».

Местом проведения поединка стала арена «Кинг Пауэр Стэдиум».

В последнем домашнем матчей текущего сезона «Лестер» оформил комфортную победу со счетом 2:0.

Автором одного из голов стал опытный Джейми Варди, который покинет «лис» по завершению сезона. Форвард провел 500-й матч за клуб, в котором забил 200-й гол.

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Лестер» – «Ипсвич» – 2:0

Голы: Варди, 28, Макетир, 69