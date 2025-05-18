Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лестер
18.05.2025 17:00 - : -
Ипсвич Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 мая 2025, 01:46 |
149
0

Лестер – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 мая в 17:00 по Киеву

18 мая 2025, 01:46 |
149
0
Лестер – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Лестер» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

После поражений от «Ливерпуля» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3), «Лестер» снова почувствовал вкус побед. Команда на своем поле обыграла «Саутгемптон» (2:0). На этом «лисы» не остановились и в предыдущем туре отобрали очки у «Ноттингем Форест», сыграв на поле соперника вничью 2:2. «Ноттенгем Форест» ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и эта осечка может дорого стоить команде. «Лестер» идет на 19 месте и в случае победы может обойти «Ипсвич» в турнирной таблице.

Ипсвич Таун

«Ипсвич», как и его будущий соперник, следующий сезон проведет в Чемпионшипе. Команда попыталась насолить фаворитам и сыграла с «Челси» вничью 2:2. Но затем последовали поражения от «Арсенала» (0:4) и «Ньюкасла» (0:3). В предыдущем туре «Ипсвич» проиграл «Бренфорду» (0:3). В случае победы над «Лестером», «Ипсвич» сохранит за собой 18 место. Особого значения это не имеет, но, возможно, добавит огонька в матчи команд в Чемпионшипе в следующем сезоне.

Личные встречи

Поединок первого круга закончился вничью 1:1. До этого команды провели два матча в Чемпионшипе, и оба из них также закончились со счетом 1:1.

«Лестер» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,72 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвича» в гостях составляет 1,22 гола за матч.

Возможные составы

  • «Лестер»: Столярчик, Томас, Джастин, Фас, Коуди, Скипп, Ндиди, Эль-Ханнус, Макатир, Айю, Варди.
  • «Ипсвич Таун»: Палмер, Гривз, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Тэйлор, Морси, Энсисо, Хатчинсон, Чаплин, Делап.

Прогноз

«Лестер» и «Ипсвич» могут не нарушить традицию и снова сыграть вничью. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua
Лестер
18 мая 2025 -
17:00
Ипсвич Таун
Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Лос-Анджелес Гэлакси – ФК Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч МЛС
ЛНЗ – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Севилья – Реал. Прогноз и анонс на чемпионат Испании
Лестер Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Футбол | 17 мая 2025, 17:22 81
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ
Металлист 1925 проиграл и открыл конкуренту прямой путь в УПЛ

Полтава имеет все шансы на повышение в классе

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Футбол | 17 мая 2025, 21:45 6
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии

«Горожане» уступили в финальном матче «Кристал Пэлас»

Вест Хэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 18.05.2025, 01:23
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Футбол | 17.05.2025, 15:30
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
16.05.2025, 15:23 2
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 3
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
О группах смерти или жребий брошен. Жеребьевка Евро-2026, как она есть
16.05.2025, 20:31 6
Другие виды
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем