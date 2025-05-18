В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Лестер» – «Ипсвич Таун». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

После поражений от «Ливерпуля» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3), «Лестер» снова почувствовал вкус побед. Команда на своем поле обыграла «Саутгемптон» (2:0). На этом «лисы» не остановились и в предыдущем туре отобрали очки у «Ноттингем Форест», сыграв на поле соперника вничью 2:2. «Ноттенгем Форест» ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и эта осечка может дорого стоить команде. «Лестер» идет на 19 месте и в случае победы может обойти «Ипсвич» в турнирной таблице.

Ипсвич Таун

«Ипсвич», как и его будущий соперник, следующий сезон проведет в Чемпионшипе. Команда попыталась насолить фаворитам и сыграла с «Челси» вничью 2:2. Но затем последовали поражения от «Арсенала» (0:4) и «Ньюкасла» (0:3). В предыдущем туре «Ипсвич» проиграл «Бренфорду» (0:3). В случае победы над «Лестером», «Ипсвич» сохранит за собой 18 место. Особого значения это не имеет, но, возможно, добавит огонька в матчи команд в Чемпионшипе в следующем сезоне.

Личные встречи

Поединок первого круга закончился вничью 1:1. До этого команды провели два матча в Чемпионшипе, и оба из них также закончились со счетом 1:1.

«Лестер» – «Ипсвич Таун»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,72 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвича» в гостях составляет 1,22 гола за матч.

Возможные составы

«Лестер»: Столярчик, Томас, Джастин, Фас, Коуди, Скипп, Ндиди, Эль-Ханнус, Макатир, Айю, Варди.

«Ипсвич Таун»: Палмер, Гривз, Туанзебе, Берджесс, О'Ши, Тэйлор, Морси, Энсисо, Хатчинсон, Чаплин, Делап.

Прогноз

«Лестер» и «Ипсвич» могут не нарушить традицию и снова сыграть вничью. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua Лестер Ипсвич Таун Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку

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