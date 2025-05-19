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  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Последний тур будет динамичным»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 11:39 |
328
0

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Последний тур будет динамичным»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Зарей» и рассказал об ожиданиях от 30-го тура

19 мая 2025, 11:39 |
328
0
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Последний тур будет динамичным»
ФК Полесье. Александр Андриевский

В матче 29-го тура УПЛ «Заря» принимала житомирское «Полесье». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник житомирского клуба Александр Андриевский.

– Саш, сегодня все так круто сложилось для «Полесья», победили и «Колос» помог?

– Да, я общался с Бурдой на эту тему. Я уже посмотрел, он мне в WhatsApp написал: «Чем мы можем вам помочь?» Вот, но очень важно, что все будет зависеть в последней игре от нас. Это очень хорошо. Вот мы будем готовиться и все.

– Очень насыщенная у команды неделя. Как она прошла? Как она ощущалась изнутри?

– Трудно в том плане, что такие изменения были. Всем непросто, и новому тренерскому составу, и ребятам. Поэтому я считаю, что за столь короткий период мы очень достойно восприняли эту ситуацию и вышли из нее. Потому все нормально, в коллективе все супер.

– Что изменилось? Есть ли какие-то видимые изменения в тренерском процессе, тренировочном процессе?

– Конечно, есть изменения, но не буду вам перечислять какие.

– Какие-то видимые, что можно сказать?

– Там есть нюансы, но это же как у всех тренеров. Кто видит так игру, кто иначе, это нормально.

– Сегодня игра классно давалась. И знаешь, было несколько супер возможностей забить со стандарта. Честно, у меня был флешбэк на сборах, когда ты забил «Карпатам». Но ты не закручивал в ворота, ты все же подавал.

– Кстати, вот мы с новым тренерским составом наигрывали перед матчем стандарты. Поэтому, я думаю, было заметно, что у нас такие достаточно опасные моменты были со стандартов, поэтому нужно было забивать. А игра складывалась, и хорошо, и могли пропускать, но слава Богу, что мы победили в столь сложном матче. Я думаю, что нужно выделить «Зарю». Хочется, чтобы больше таких команд было, играющих больше на атаку, чем на оборону. С таким соперником сложнее и интереснее играть.

– Скажи, пожалуйста, вот во втором тайме были классные комбинации, выход к воротам. Но вот знаешь, мне казалось, что каждый хотел отдать ассист кому-то, а не пробить.

– Не завершали атаки ударами, я думаю, мы исправим это в следующей игре. Оставили на следующую игру удары.

– Слушай, у нас последний тур будет супер… каким? Подбери это слово, этот эпитет.

– Динамичным. Просто динамичным будет. Посмотрим, они приедут настроены, мы будем настроены. Я думаю, что будет любопытно. Главное, чтобы без тревог, чтобы эти проклятые соседи нас не трогали. Я думаю, будет интересно и сильнейший победит.

– «Полесье» чувствует в себе силы дожать этот сезон?

– Конечно, мы разговаривали на эту тему. Главное, что мы уверены в своих силах и в каждом команде. Поэтому это важно в коллективе, и что мы должны быть как одно целое.

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Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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