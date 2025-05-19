Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михайличенко – о четвертом месте Полесья и желании выйти в еврокубки
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:11 |
474
2

Михайличенко – о четвертом месте Полесья и желании выйти в еврокубки

Защитник «Полесья» дал эксклюзивное интервью Sport.ua

19 мая 2025, 10:11 |
474
2
Михайличенко – о четвертом месте Полесья и желании выйти в еврокубки
ФК Полесье. Богдан Михайличенко

28-летний защитник «Полесья» Богдан Михайличенко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу житомирской команды над «Зарей» и высказался о желании его клуба играть в еврокубках.

– Богдан, какие у вас впечатления от победного матча с «Зарей»? Вы были одним из самых активных на поле!

– Мы очень рады, что победили. Но очень трудная игра была. Сейчас такие заключительные матчи сезона. Поэтому очень тяжело одерживать победу.

– От заключительного матча сезона против «Кривбасса» какие у вас ожидания?

– Все будет решать заключительная игра. Будем настраиваться на этот поединок. Мы будем играть на своем поле и будем настраиваться только на победу.

– Победа над «Зарей» позволила «Полесью» за тур до финиша сезона оказаться на четвертом месте в УПЛ, позволяющем сыграть в еврокубках. Какие от этого эмоции?

– Это наша цель! И мы будем делать все, чтобы занять четвертое место.

По теме:
Клуб УПЛ перевел в дубль трех футболистов, а легионера отправил в Бразилию
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы сыграли два разных тайма»
Денис КУЗЫК: «Нам нужна была только победа»
Богдан Михайличенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – чемпион, Арсенал – в ЛЧ, дебют Крапивцова
Футбол | 19 мая 2025, 09:53 0
Динамо – чемпион, Арсенал – в ЛЧ, дебют Крапивцова
Динамо – чемпион, Арсенал – в ЛЧ, дебют Крапивцова

Главные новости за 18 мая на Sport.ua

Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Футбол | 19 мая 2025, 08:57 3
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»

У киевского клуба будет обновленный логотип

Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в чемпионатах Украины
Футбол | 18.05.2025, 17:05
Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в чемпионатах Украины
Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории Динамо в чемпионатах Украины
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Футбол | 19.05.2025, 08:00
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
З такою грою в УПЛ всіх команд,особливо верхівки яка претендує на євроарену,це буде жахіття.
Ответить
0
Singularis
Забыл поблагодарить Колос.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 55
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 7
Бокс
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 27
Футбол
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
ЧМ по хоккею. 8 шайб сборной Чехии, победа Швеции
17.05.2025, 19:58 1
Хоккей
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
Яремчук забил гол в финале и выиграл очередной трофей с Олимпиакосом
17.05.2025, 21:56 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем