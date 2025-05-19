Михайличенко – о четвертом месте Полесья и желании выйти в еврокубки

28-летний защитник «Полесья» Богдан Михайличенко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал победу житомирской команды над «Зарей» и высказался о желании его клуба играть в еврокубках.

– Богдан, какие у вас впечатления от победного матча с «Зарей»? Вы были одним из самых активных на поле!

– Мы очень рады, что победили. Но очень трудная игра была. Сейчас такие заключительные матчи сезона. Поэтому очень тяжело одерживать победу.

– От заключительного матча сезона против «Кривбасса» какие у вас ожидания?

– Все будет решать заключительная игра. Будем настраиваться на этот поединок. Мы будем играть на своем поле и будем настраиваться только на победу.

– Победа над «Зарей» позволила «Полесью» за тур до финиша сезона оказаться на четвертом месте в УПЛ, позволяющем сыграть в еврокубках. Какие от этого эмоции?

– Это наша цель! И мы будем делать все, чтобы занять четвертое место.