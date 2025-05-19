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  4. Денис КУЗЫК: «Нам нужна была только победа»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:54 |
124
0

Денис КУЗЫК: «Нам нужна была только победа»

Полузащитник «Кривбасса» поделился впечатлениями о матче с «Оболонью»

19 мая 2025, 10:54 |
124
0
Денис КУЗЫК: «Нам нужна была только победа»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

В матче 29-го тура УПЛ «Кривбасс» принимал киевскую «Оболонь». Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился автор единственного гола в этом матче Денис Кузык.

– Денис, какие мысли после победы?

– Прежде всего, мы вышли как одна команда и сражались друг за друга. Думаю, что это и стало залогом нашей победы. Забили единственный гол – этого хватило для успеха.

– Ты снова забил в ворота «Оболони». В прошлом сезоне тоже дома выиграли 1:0, и ты тогда тоже забил победный гол. В чем секрет?

– «Злой гений для Оболони» – можно и так сказать (улыбается). Ребята шутили над этим. Хорошо, что забил второй гол, тем более Оболони, как вы сказали. Посчастливилось забить им снова при поддержке наших болельщиков – это вдвойне приятнее.

– Матчи с участием конкурентов проходят на финише сезона параллельно. В перерыве не интересовались, как они играют?

– Нет, потому что нам нужно делать свою работу. Нам нужна была только победа, поэтому не очень интересно узнавать результат матчей соперников, ведь думали о своей игре.

– Впереди – «Полесье». В первом круге вы их уже побеждали. Есть ли оптимизм перед решающим матчем?

– Мы будем стараться на все сто процентов, потому что это борьба за четвертое место, за еврокубки. Мы хотим туда попасть, потому просто так не будем отдавать это место. Будем очень серьезно готовиться к игре.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь Денис Кузык
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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