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  4. Артур МИКИТИШИН: «Боремся до последнего за четвертое место»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 10:24 | Обновлено 19 мая 2025, 10:25
149
0

Артур МИКИТИШИН: «Боремся до последнего за четвертое место»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Оболонью»

19 мая 2025, 10:24 | Обновлено 19 мая 2025, 10:25
149
0
Артур МИКИТИШИН: «Боремся до последнего за четвертое место»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

В матче 29-го тура УПЛ «Кривбасс» принимал киевскую «Оболонь». Поединок завершился минимальной победой криворожского клуба. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин.

– Артур, какие эмоции после игры?

– Очень рады, что сумели сегодня победить. Последний матч в этом сезоне дома. Мы дали положительные эмоции нашим болельщикам. Благодарим их со своей стороны за поддержку, она важна для нас.

– Интрига в борьбе за последнюю еврокубковую путевку все больше?

– Боремся до последнего за четвертое место, шансы есть. Мы настраиваемся на последний тур, как на бой. Понимаем, что шансы на четвертую строчку имеют сразу три команды. Последний тур обещает быть очень интересным.

– Дождь не мешал показать свой футбол?

– Футбольная погода: дождь, скорый мяч. Интенсивный получился матч. В Кривбассе все были настроены только на победу. Для нас нет разницы, какая погода: солнце или дождь. Мы всегда выходим и играем на сто процентов. Рады, что взяли важные три очка. Идем дальше с положительным настроением.

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Кривбасс - Оболонь Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артур Микитишин
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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