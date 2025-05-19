Италия19 мая 2025, 01:20 | Обновлено 19 мая 2025, 02:06
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Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А 2024/25
19 мая 2025, 01:20 | Обновлено 19 мая 2025, 02:06
23
0
18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Ювентус и Удинезе.
Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу старой синьоры.
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Голами за хозяев отличились Нико Гонсалес и Душан Влахович.
Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Ювентус – Удинезе – 2:0
Голы: Гонсалес, 61, Влахович, 88
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
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