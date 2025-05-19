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Чемпионат Италии
Ювентус
18.05.2025 21:45 – FT 2 : 0
Удинезе
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Италия
19 мая 2025, 01:20 | Обновлено 19 мая 2025, 02:06
23
0

Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А 2024/25

19 мая 2025, 01:20 | Обновлено 19 мая 2025, 02:06
23
0
Ювентус – Удинезе – 2:0. Нико Гонсалес и Душан Влахович. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Ювентус и Удинезе.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу старой синьоры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Нико Гонсалес и Душан Влахович.

Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Гонсалес, 61, Влахович, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
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Ювентус Душан Влахович Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус - Удинезе Нико Гонсалес видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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