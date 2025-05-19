18 мая состоялся матч 37-го тура Серии А 2024/25 между командами Ювентус и Удинезе.

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу старой синьоры.

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Голами за хозяев отличились Нико Гонсалес и Душан Влахович.

Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Гонсалес, 61, Влахович, 88

Видеообзор матча