Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Матч начнется 18 мая в 21:45 по Киеву
В воскресенье, 18 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе». По Киеву игра начнется в 21; 45
Ювентус
На данный момент команда идет на 4 месте в лиге и имеет 64 очка на счету. Однако в спину уже дышат конкуренты - «Лацио», «Рома» и «Болонья», у которых всего на 1-2 балла меньше (с «Лацио» вообще равное количество очков). Из Кубка Италии туринцы вылетели в ¼ от «Эмполи», а в Лиге чемпионов уступили «ПСВ» в 1/16 финала.
Удинезе
После 36 матчей коллектив занимает 13 место в чемпионате и имеет в активе 44 очка. Существенно улучшить позицию уже не получится – ни зона вылета, ни еврокубки команде математически невозможны. В кубке клуб уступил миланскому «Интеру» в 1/8 финала.
Личные встречи
В 4 из 5 последних очных поединках победу одерживали «бьянконери», однако также 1 раз удалось торжествовать и «Удинезе» – в матче чемпионата сезона 2023/24. Игра 1-го круга этого сезона завершилась выигрышем «Ювентуса» со счетом 0:2.
Интересные факты
- В последних 10 матчах Серии А «Удинезе» потерпело 6 поражений, победить удалось лишь в 2 играх.
- «Ювентус» пропустил 33 гола в этом сезоне чемпионата - 3-й лучший результат среди всех команд.
- В домашних матчах Серии А в этом сезоне «Ювентус» завоевал 37 баллов – лучший показатель только у 3-х команд.
Возможные стартовые составы
Ювентус: Ди Грегорио – Локателли, Вейга, Келли – Веа, Луиз, Маккени, Коста – Йылдыз, Гонсалес – Круг Муани
Удинезе: Глаз – Соле, Бийол, Кристинсен – Камара, Паеро, Карлстрем, Ловрич, Модесто – Пафунди – Дэвис
Прогноз
«Удинезе» показывает очень неуверенную игру в последних поединках, я поставлю на победу «Ювентуса» с форой -1 и коэффициентом 1.51.
21:45
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