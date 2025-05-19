Ювентус дожал Удинезе и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов
Туринцы победили соперников 2:0 благодаря голам Нико Гонсалеса и Душана Влаховича
18 мая туринский Ювентус переиграл Удинезе со счетом 2:0 в матче 37-го тура Серии А 2024/25.
Голы за старую синьору забили Нико Гонсалес (61-я минута) и Душан Влахович (88-я минута). Встреча состоялась на стадионе Альянц в Турине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Благодаря этой победе Юве сохранил четвертое лигочемпионское место в таблице чемпионата Италии. У команды 67 пунктов. В последнем туре национального первенства туринцы сыграют против Венеции.
Удинезе с 44 пунктами располагается на 12-й позиции, не претендует на еврокубки и не рискует вылететь в Серию В.
Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Ювентус – Удинезе – 2:0
Голы: Гонсалес, 61, Влахович, 88
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Ванат не сдержался, когда получил критику в свой адрес
«Трабзонспор» изучает летний трансфер украинца