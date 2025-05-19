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Чемпионат Италии
Ювентус
18.05.2025 21:45 – FT 2 : 0
Удинезе
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Италия
19 мая 2025, 00:07 | Обновлено 19 мая 2025, 00:15
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Ювентус дожал Удинезе и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов

Туринцы победили соперников 2:0 благодаря голам Нико Гонсалеса и Душана Влаховича

19 мая 2025, 00:07 | Обновлено 19 мая 2025, 00:15
126
0
Ювентус дожал Удинезе и находится в шаге от попадания в зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая туринский Ювентус переиграл Удинезе со счетом 2:0 в матче 37-го тура Серии А 2024/25.

Голы за старую синьору забили Нико Гонсалес (61-я минута) и Душан Влахович (88-я минута). Встреча состоялась на стадионе Альянц в Турине.

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Благодаря этой победе Юве сохранил четвертое лигочемпионское место в таблице чемпионата Италии. У команды 67 пунктов. В последнем туре национального первенства туринцы сыграют против Венеции.

Удинезе с 44 пунктами располагается на 12-й позиции, не претендует на еврокубки и не рискует вылететь в Серию В.

Серия А 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Ювентус – Удинезе – 2:0

Голы: Гонсалес, 61, Влахович, 88

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Нико Гонсалес Душан Влахович Ювентус Удинезе Ювентус - Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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