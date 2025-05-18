Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Бетис – 4:1. Как Альварес оформил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.05.2025 20:00 – FT 4 : 1
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
18 мая 2025, 22:55 | Обновлено 18 мая 2025, 22:56
61
0

Атлетико – Бетис – 4:1. Как Альварес оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги 2024/25

18 мая 2025, 22:55 | Обновлено 18 мая 2025, 22:56
61
0
Атлетико – Бетис – 4:1. Как Альварес оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Бетис.

Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за столичный коллектив отличились Хулиан Альварес (дубль), Робин Ле Норм и Анхель Корреа. Единственный мяч у гостей забил Пабло Форнальс.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Атлетико – Бетис – 4:1

Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
По теме:
Чернигов сильнее в битве лидеров, дублеры Ворсклы сыграли вничью
Предпоследний тур в Испании. Таблица: определены все 5 участников ЛЧ
Почему добавили 15 минут? Атлетико и Бетис определили сильнейшего в Ла Лиге
Бетис Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Анхель Корреа Пабло Форнальс Атлетико - Бетис Хулиан Альварес Робен Ле Норман видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»
Футбол | 18 мая 2025, 21:47 0
БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»
БОНДАРЕНКО: «Я обещал забить столько голов. И я сдержал обещание»

Хавбек «Шахтера» поделился впечатлениями от победы над «Ингульцом»

Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине
Футбол | 18 мая 2025, 17:56 27
Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине
Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству трофеев в независимой Украине

Киевская команда в 17-й раз завоевала чемпионский титул

Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18.05.2025, 12:07
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Футбол | 18.05.2025, 08:41
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Футбол | 17.05.2025, 22:08
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Трубин остался без трофея. В Португалии определен чемпион сезона 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 3
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
17.05.2025, 01:37
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
17.05.2025, 22:30
Бокс
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
17.05.2025, 05:02
Бокс
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем