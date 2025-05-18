Атлетико Мадрид

Атлетико – Бетис – 4:1. Как Альварес оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Ла Лиги 2024/25
18 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Бетис.
Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Голами за столичный коллектив отличились Хулиан Альварес (дубль), Робин Ле Норм и Анхель Корреа. Единственный мяч у гостей забил Пабло Форнальс.
Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Атлетико – Бетис – 4:1
Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67
Видеообзор матча
События матча
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