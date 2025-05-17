Атлетико Мадрид

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Испания
17 мая 2025, 15:03 |
8
0

Атлетико – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 мая в 20:00 по Киеву

17 мая 2025, 15:03 |
8
0
Атлетико – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая на «Метрополитано» пройдет матч 37-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

«Атлетико»

Команда чуть менее года назад, прошлым летом, заметно обновилась. Хотя приобрели далеко не всех, кого хотели, тот же Довбик предпочел уехать в «Рому», но все равно состав изменился, на что ушли немалые деньги. И, как показывает завершающийся сезон, без особенного эффекта.

Можно говорить о том, что клубу не повезло. Но не зря весь ощутимый результат свелся к подъему с 4-го места на 3-е в Примере. Все же «Реал» и «Барселона» сильнее, что они доказали не только на дистанции, но и в ключевых очных дуэлях, с соседями в Лиге чемпионов, по пенальти, с каталонцами – в кубковом полуфинале. Параллельно и в Примере участились осечки, так что весной уже начали не играть, а доигрывать. Вот и с «Осасуной» гранд закончил свой матч поражением, причем 0-2.

«Бетис»

Клуб долго играл под руководством Пеллегрини. Казалось, что пиком был 2022-й год, с победой в кубке и 5-м местом в Примере, и после этого пошел постепенный регресс. Так, в прошлом сезоне уже 7-ю позицию взяли с громадными проблемами. Но в нынешней темпораде, хотя и было немало проблем, но получилось показать: Мануэль и сейчас способен обеспечивать прогресс и реанимировать звезд типа Антони, Иско и Ло Чельсо.

Прежде всего, стоит упомянуть Лигу конференций. Там тоже прибавили по ходу розыгрыша, добравшись без особенных проблем до полуфинала. А уже там, выиграв у «Фиорентины» 2-1 дома, на выезде в Италии, уступив с тем же счетом, в итоге забили решающий мяч в экстра-тайме, выйдя в итоге в решающий раунд. Параллельно на внутренней арене команда в споре с «Вильярреалом» пытается взять 5-е место, что в этот раз отправит в Лигу Чемпионов. Но с «Райо Вальекано» в прошлом туре закончили только ничьей 2-2.

Статистика личных встреч

В 2024-м году клубы обменялись «домашними» победами.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Оба клуба не мотивированы на Примеру, но у Гризманна и компании все козыри – они победят (коэффициент – 2,0).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
18 мая 2025 -
20:00
Бетис
Победа Атлетико 2,0 Сделать ставку

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Атлетико Мадрид Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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