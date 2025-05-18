Почему добавили 15 минут? Атлетико и Бетис определили сильнейшего в Ла Лиге
Подопечные Диего Симеоне победили со счетом 4:1 в матче 37-го тура
18 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Бетис.
Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за столичный коллектив отличились Хулиан Альварес (дубль), Робин Ле Норм и Анхель Корреа. Единственный мяч у гостей забил Пабло Форнальс.
Во втором тайме игру пришлось прервать. Одному из болельщиков стала плохо и ему пришлось вызывать медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас с фанатов все хорошо и его состояние стабильно.
Атлетико идет третьим в таблице чемпионата Испании с 73 очками и так и останется на этой позиции. У Бетиса 59 пунктов и шестая строчка, с которой он также никуда не сдвинется, вне зависимости от результата последнего тура.
Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Атлетико – Бетис – 4:1
Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67
Así se vivió el incidente sanitario que detuvo el encuentro entre Atlético de Madrid y Real Betis— MARCA (@marca) May 18, 2025
👏El aficionado se encuentra estable
📲 @medinamarca pic.twitter.com/iXThUrnvNI
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Макс переиграл Макларен уже на старте гонки
До окончания турецкого чемпионата осталось два тура