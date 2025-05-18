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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
18.05.2025 20:00 – FT 4 : 1
Бетис
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Испания
18 мая 2025, 22:19 | Обновлено 18 мая 2025, 22:51
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Почему добавили 15 минут? Атлетико и Бетис определили сильнейшего в Ла Лиге

Подопечные Диего Симеоне победили со счетом 4:1 в матче 37-го тура

18 мая 2025, 22:19 | Обновлено 18 мая 2025, 22:51
349
0
Почему добавили 15 минут? Атлетико и Бетис определили сильнейшего в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Бетис.

Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за столичный коллектив отличились Хулиан Альварес (дубль), Робин Ле Норм и Анхель Корреа. Единственный мяч у гостей забил Пабло Форнальс.

Во втором тайме игру пришлось прервать. Одному из болельщиков стала плохо и ему пришлось вызывать медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас с фанатов все хорошо и его состояние стабильно.

Атлетико идет третьим в таблице чемпионата Испании с 73 очками и так и останется на этой позиции. У Бетиса 59 пунктов и шестая строчка, с которой он также никуда не сдвинется, вне зависимости от результата последнего тура.

Ла Лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Атлетико – Бетис – 4:1

Голы: Альварес, 10, 75, Ле Норман, 45+3, Корреа, 90+6 – Форнальс, 67

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Бетис Атлетико - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хулиан Альварес Робен Ле Норман Анхель Корреа Пабло Форнальс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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