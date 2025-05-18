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ATP
18 мая 2025, 16:24 | Обновлено 18 мая 2025, 16:27
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Президент FITP выступил с критикой «монополии» турниров Большого шлема

Анжело Бинаги считает, что «монополия» на турниры Большого шлема несправедлива

18 мая 2025, 16:24 | Обновлено 18 мая 2025, 16:27
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Президент FITP выступил с критикой «монополии» турниров Большого шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжело Бинаги

Президент Итальянской федерации тенниса (FITP) Анжело Бинаги выступил с резкой критикой в адрес «монополии» турниров Большого шлема, с которой он намерен бороться, чтобы придать большее значение турнирам серии Мастерс, к числу которых относится и турнир в Риме.

«Сложилась абсолютно ненормальная ситуация: в какой еще области общества в мире существует монополия, которая длится более 100 лет, как в случае с турнирами Большого шлема?» – заявил Бинаги на пресс-конференции, открывшей финальный день римского турнира, где в мужском финале в воскресенье 18 мая встречаются Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Почему таких турниров должно быть только четыре и всегда одни и те же? Почему за победу в Большом шлеме начисляется в два раза больше очков, чем за победу в Мастерсе?

Я считаю, что это совершенно несправедливо, это поддерживает монополию и не способствует развитию тенниса.

Мы будем искать все возможные способы, чтобы внести свой вклад и бороться с этими монополиями».

Также Бинаги напомнил, что «сегодня мы – чемпионы мира» (Италия выиграла Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в 2024 году), и отметил успехи в организации турнира в Риме: «Если сравнить текущую ситуацию с тем, какой она была, когда мы только пришли, виден огромный прогресс».

Кроме того, президент FITP прокомментировал недавнее заявление итальянских властей о том, что Центральный корт на Foro Italico будет оснащен выдвижной крышей к 2028 году. «После пятнадцати лет пустых обещаний и ожидания (...) это позволит увеличить вместимость на 2000 мест и сделать арену гораздо более красивой», – отметил Бинаги.

Строительные работы стоимостью 60 миллионов евро начнутся после проведения турнира в 2026 году и должны продлиться 18 месяцев. Во время турнира 2027 года матчи продолжат проходить на Центральном корте, несмотря на реконструкцию.

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Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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