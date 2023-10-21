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ATP
21 октября 2023, 09:59 | Обновлено 21 октября 2023, 10:00
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Анжело БИНАГИ: «Не нужно бояться, что Саудовская Аравия создаст свой тур»

Президент Итальянской федерации тенниса и паделя недоволен креном АТР в сторону Саудовской Аравии

21 октября 2023, 09:59 | Обновлено 21 октября 2023, 10:00
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Анжело БИНАГИ: «Не нужно бояться, что Саудовская Аравия создаст свой тур»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анджело Бинаги

Президент Итальянской федерации тенниса и паделя (FITP) Анджело Бинаги недоволен переносом турнира ATP NextGen и проведением новых турниров в Саудовской Аравии.

«Пытаюсь убедить Гауденци, президента АТР, что теннис не такой, как другие виды спорта. Саудовская Аравия, возможно, привлекательный рынок, но такие ситуации, как у нас, должны быть защищены. Не нужно бояться, что Саудовская Аравия создаст параллельный тур, как в гольфе. И я надеюсь, что Мастерса, который АТР даст Саудовской Аравии в январе 2025 года, возможно, вместе с турниром WTA 1000, хватит, чтобы удовлетворить их теннисные желания. Сезон начнется там – революция, конечно. Но финалы должны оставаться здесь», – сказал Бинаги.

Напомним, что итоговый турнир АТР в этом сезоне пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине, а турнир NextGen – c 28 ноября по 2 декабря в Джидде, Саудовская Аравия.

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Источник Corriere della Sera
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