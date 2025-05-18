Артета рассказал, почему Арсенал не победил в АПЛ
Испанец считает, что команде помешали травмы и красные карточки
Испанский коуч лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему его команды не победила в Английской Премьер-лиге:
«Красные карточки и травмы».
«Должны ли бы мы быть намного ближе к титулу? Для меня ответ без сомнения – да».
После 36 сыгранных матчей «Арсенал» с 69 очками идет 2-м в турнирной таблице. Несколькими турами ранее «Ливерпуль» гарантировал себе титул чемпиона и сейчас с 83 баллами остается лидером.
Ранее сообщалось о том, что Александром Зинченко интересуются клубы из Германии, Италии и Испании.
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