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  4. Артета рассказал, почему Арсенал не победил в АПЛ
Англия
18 мая 2025, 16:27 |
362
0

Артета рассказал, почему Арсенал не победил в АПЛ

Испанец считает, что команде помешали травмы и красные карточки

18 мая 2025, 16:27 |
362
0
Артета рассказал, почему Арсенал не победил в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский коуч лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему его команды не победила в Английской Премьер-лиге:

«Красные карточки и травмы».

«Должны ли бы мы быть намного ближе к титулу? Для меня ответ без сомнения – да».

После 36 сыгранных матчей «Арсенал» с 69 очками идет 2-м в турнирной таблице. Несколькими турами ранее «Ливерпуль» гарантировал себе титул чемпиона и сейчас с 83 баллами остается лидером.

Ранее сообщалось о том, что Александром Зинченко интересуются клубы из Германии, Италии и Испании.

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Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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