Артета рассказал, почему Арсенал не победил в АПЛ

Испанский коуч лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему его команды не победила в Английской Премьер-лиге:

«Красные карточки и травмы».

«Должны ли бы мы быть намного ближе к титулу? Для меня ответ без сомнения – да».

После 36 сыгранных матчей «Арсенал» с 69 очками идет 2-м в турнирной таблице. Несколькими турами ранее «Ливерпуль» гарантировал себе титул чемпиона и сейчас с 83 баллами остается лидером.

Ранее сообщалось о том, что Александром Зинченко интересуются клубы из Германии, Италии и Испании.