Есть интерес из Германии, Италии и Испании. Трансфер Зинченко – под угрозой

Главный корреспондент TBR Football Грэм Бэйли прокомментировал ситуацию с возможным трансфером украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Несколько клубов заинтересованы в нем. Очевидно, что он зарабатывает очень хорошие деньги. Я думаю, что он является одним из тех, и мы видим это во всей Премьер-лиге, о трансфере кого легче говорить, чем сделать. Он зарабатывает хорошие деньги, и сумма в его контракте постоянно растет – это кумулятивная сделка, которую часто используют в Премьер-лиге.

Я действительно знаю, что есть интерес к нему из Германии, Италии и Испании. Но все зависит от того, что хочет сам игрок, и от его зарплаты. Увидим ли мы, как он уйдет в аренду? Возможно, но я думаю, что «Арсенал» захочет покрыть большую часть его зарплаты, что опять же повлечет проблемы», – сказал Бэйли в интервью Arsenal Insider.

Сообщалось, что в «Арсенале» приняли категорическое решение по Зинченко.