Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) отдыхает после больших грунтовых турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме, где она дошла до четвертьфинала и 1/8 финала соответственно.

Украинка опубликовала видео в Instagram, на котором она в черном купальнике вбегает в море. Где именно Марта проводит отпуск непонятно.

«Maermaid (русалка) moment», – подписана публикация.

Следующим турниром Костюк будет Ролан Гаррос 2025. В понедельник Марта прибавит одну позицию и станет 26-й в мире.

ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря