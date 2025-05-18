Другие новости18 мая 2025, 03:51 |
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ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря
Марта отдыхает после тысячников в Мадриде и Риме
18 мая 2025, 03:51 |
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) отдыхает после больших грунтовых турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме, где она дошла до четвертьфинала и 1/8 финала соответственно.
Украинка опубликовала видео в Instagram, на котором она в черном купальнике вбегает в море. Где именно Марта проводит отпуск непонятно.
«Maermaid (русалка) moment», – подписана публикация.
Следующим турниром Костюк будет Ролан Гаррос 2025. В понедельник Марта прибавит одну позицию и станет 26-й в мире.
ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря
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