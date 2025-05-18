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  4. ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря
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18 мая 2025, 03:51 |
371
1

ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря

Марта отдыхает после тысячников в Мадриде и Риме

18 мая 2025, 03:51 |
371
1
ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря
Instagram. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 27) отдыхает после больших грунтовых турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме, где она дошла до четвертьфинала и 1/8 финала соответственно.

Украинка опубликовала видео в Instagram, на котором она в черном купальнике вбегает в море. Где именно Марта проводит отпуск непонятно.

«Maermaid (русалка) moment», – подписана публикация.

Следующим турниром Костюк будет Ролан Гаррос 2025. В понедельник Марта прибавит одну позицию и станет 26-й в мире.

ВИДЕО. Русалка. Костюк опубликовала видео в купальнике на берегу моря

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
Баба - да. Тільки треба дивиться на 0.5 швидкості. 
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