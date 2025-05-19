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  4. Анчелотти предупредил Мбаппе, что его будет ждать после прихода Хаби Алонсо
Испания
19 мая 2025, 00:21 |
272
0

Анчелотти предупредил Мбаппе, что его будет ждать после прихода Хаби Алонсо

Итальянец предсказывает Килиану более успешный сезон

19 мая 2025, 00:21 |
272
0
Анчелотти предупредил Мбаппе, что его будет ждать после прихода Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Килиана Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Килиану Мбаппе, что ждет его после прихода Хаби Алонсо.

«Ты будешь играть лучше, потому что это будет твой второй сезон здесь. Ты уже адаптировался к городу, клубу... и твое выступление в следующем году будет намного лучше, это точно», – сказал Анчелотти французу.

Напомним, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу. Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.

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Килиан Мбаппе Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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