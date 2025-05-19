Испания19 мая 2025, 00:21 |
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Анчелотти предупредил Мбаппе, что его будет ждать после прихода Хаби Алонсо
Итальянец предсказывает Килиану более успешный сезон
19 мая 2025, 00:21 |
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал Килиану Мбаппе, что ждет его после прихода Хаби Алонсо.
«Ты будешь играть лучше, потому что это будет твой второй сезон здесь. Ты уже адаптировался к городу, клубу... и твое выступление в следующем году будет намного лучше, это точно», – сказал Анчелотти французу.
Напомним, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу. Итальянский специалист доработает текущий сезон со «сливочными» и уже после этого присоединится к сборной Бразилии.
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