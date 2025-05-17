Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?

17 мая прошел финальный матч Кубка Англии 2024/25 между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити.

Коллективы сыграли на стадионе Уэмбли в Лондоне. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. Горожане не раз могли сравнять, в частности Омар Мармуш не реализовал пенальти на 36-й.

За выигранный трофей Кристал Пэлас заработал два миллиона фунтов стерлингов. Сити получит чек в один миллион.

Для орлов этот титул стал первым в истории клуба. На пути к чемпионству подопечные Оливера Гласнера, помимо Ман Сити, также одолели Стокпорт Каунти, Донкастер, Миллуол, Фулхэм и Астон Виллу.

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Видеообзор матча Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0