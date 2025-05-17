Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»

О поступках экс-игрока «Волыни», «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, который во время аннексии Крыма и части Донбасса со стороны армии рф сначала подался в тренерский штаб питерского «зенита», а после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину стал помогать армии рф, в СМИ неоднократно сообщалось. На основании этих фактов Генеральной прокуратурой Украины предателю выдвинуто обвинение в пособничестве врагу.

В один ряд с авторитетными футбольными лицами, осуждающими действия Тимощука, стал и известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

«Подозрение – это еще не решение суда. Но тот факт, что экс-капитан сборной Украины – предатель, который живет в стране, которая воюет против Украины, говорит о том, что он – редкий подонок», – сказал он в комментарии Sport.ua.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер сборной Украины прокомментировал подозрение Анатолию Тимощуку.