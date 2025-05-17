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  4. Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 20:33 | Обновлено 17 мая 2025, 20:45
1706
2

Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»

Украинский телеведущий раскритиковал Анатолия Тимощука

17 мая 2025, 20:33 | Обновлено 17 мая 2025, 20:45
1706
2
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
УАФ. Анатолий Тимощук

О поступках экс-игрока «Волыни», «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Тимощука, который во время аннексии Крыма и части Донбасса со стороны армии рф сначала подался в тренерский штаб питерского «зенита», а после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину стал помогать армии рф, в СМИ неоднократно сообщалось. На основании этих фактов Генеральной прокуратурой Украины предателю выдвинуто обвинение в пособничестве врагу.

В один ряд с авторитетными футбольными лицами, осуждающими действия Тимощука, стал и известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

«Подозрение – это еще не решение суда. Но тот факт, что экс-капитан сборной Украины – предатель, который живет в стране, которая воюет против Украины, говорит о том, что он – редкий подонок», – сказал он в комментарии Sport.ua.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер сборной Украины прокомментировал подозрение Анатолию Тимощуку.

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Анатолий Тимощук скандал прокуратура российско-украинская война инсайд Игорь Кондратюк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Boodya
Дуже багато честі для нього від спорт юа.
Навіщо він тут?
Це вже четверта новина про нього, тільки за сьогодні 
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+1
MaximusOne
То й же Кондратюк роками в Росії робив.
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+1
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