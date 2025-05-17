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  4. «Гнила душа». Экс-тренер прокомментировал подозрение Тимощуку
Украина
17 мая 2025, 10:39 |
603
0

«Гнила душа». Экс-тренер прокомментировал подозрение Тимощуку

Мирон Маркевич вспомнил слова Симона Петлюры

17 мая 2025, 10:39 |
603
0
«Гнила душа». Экс-тренер прокомментировал подозрение Тимощуку
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему капитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку за сбор средств для российских военных.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказал свою точку зрения относительно этого решения.

«Это давно надо было сделать. Государственный и политический деятель Симон Петлюра в свое время писал, что не так страшны российские вши, как украинские гниды... Точнее о Тимощуке и не скажешь. Гнилая душа».

Ранее мы сообщали, что экс-игроку сборной Украины Анатолию Тимощуку сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

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Анатолий Тимощук скандал прокуратура российско-украинская война Мирон Маркевич инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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