Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина
16 мая 2025, 15:49 | Обновлено 16 мая 2025, 15:57
519
7

Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф

Экс-игрок сборной Украины продолжает пробивать «дно»

16 мая 2025, 15:49 | Обновлено 16 мая 2025, 15:57
519
7
Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф
Анатолій Тимощук

Экс-игроку сборной Украины Анатолию Тимощуку сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского ФК «зенит». В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений рф, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.

Так, по окончанию игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию рф решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь «106-му разведывательному батальону» ссс рф, известному как «разведотряд 106 «москва», а в дальнейшем переименованном в «светлояр» ссс рф.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, что в январе 2023 года к бывшему футболисту Решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград.

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прокуратура Анатолий Тимощук скандал российско-украинская война
Александр Сильченко Источник
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Комментарии 7
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Dfs2262ar
тимощук - это яркий пример псевдопатриотов! Чаморошное вечно ленточку на голову натягивало в национальных цветах! Ох и мразь это создание под названием толя тимощук! Оч хотелось бы втащить ему разок, другой!
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Первый Среди Равных
Історія з Тимощуком для мене особисто дуже сумна, сумно що так вийшло коли сєпар Ракицький котрий публічно відмовлявся від гімну і поїхав в Пітєр під час війни - тепер це "наш Ярік" герой України, обожнюваний шанований футболіст бо вчасно перетащив свою задницю назад в Україну, написавши "я протів вайни і за всьо хароше". Тоді коли Тимощук - єдиний футболіст збірної і один з небагатьох на всю Україну який ще з ранніх 2000-х постійно говорив українською мовою коли це не те що не було мейнстрімом, а коли в Україні на будь-якого україномовного дивились як на якогось дибіла або селюка, коли інші нинішні "патріоти" які різко українізувались тоді з нього за це глузували і самі два слова не могли або не хотіли сказати українською. Єдиний хто щиро (а не пр мусово і нещиро як зараз) піднімав український прапор, коли це не було ме'нстрімом, разом з Кубком Уєфа і Кубком Чемпіонів та відзначаючи інші звитяги. 
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0
zelc006
Потужно! Перемогли, нарешті!
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-1
umnuy2
и что это изменит кроме пиара в медиа.Он всё равно в Украину не ездит.Это как санкции для россиян.Они с другими паспортами ездят по миру а те кто под конкретными санкциями берут паспорт ЮНИСЕВ как волонтеры ездят без проблем.Шляпа это всё
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-1
Обсервер Влад
Цирк і клоунада
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-3
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