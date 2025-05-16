Тимощуку сообщено о подозрении в финансировании военных подразделений рф

Экс-игроку сборной Украины Анатолию Тимощуку сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского ФК «зенит». В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений рф, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.

Так, по окончанию игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию рф решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь «106-му разведывательному батальону» ссс рф, известному как «разведотряд 106 «москва», а в дальнейшем переименованном в «светлояр» ссс рф.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, что в январе 2023 года к бывшему футболисту Решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград.