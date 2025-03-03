Минспорта приняло важное решение по Тимощуку и Каладзе
Спортсмены лишены наград
Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение лишить ряд спортсменов-предателей наград.
Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук и шахматист Сергей Карякин были лишены званий «Заслуженный мастер спорта Украины» и «Мастер спорта Украины». Экс-футболист киевского «Динамо» грузин Каха Каладзе был лишен награды «Мастер спорта Украины международного класса».
Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец решил продлить контракт с американским клубом
Решающий матч турнира пройдет 24 мая в Берлине