Минспорта приняло важное решение по Тимощуку и Каладзе

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение лишить ряд спортсменов-предателей наград.

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук и шахматист Сергей Карякин были лишены званий «Заслуженный мастер спорта Украины» и «Мастер спорта Украины». Экс-футболист киевского «Динамо» грузин Каха Каладзе был лишен награды «Мастер спорта Украины международного класса».

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.