Ига, как так? Действующая чемпионка Ролан Гаррос будет только пятой сеяной

Польская теннисистка Ига Свентек, которая в 2024 году выиграл трофей на Ролан Гаррос, в 2025 будет посеяна аж под пятым номером.

Все из-за рейтинга, который обновится в понедельник. В обновленном рейтинге Ига будет занимать пятое место.

Полька потеряла статус второй ракетки мира из-за провальных выступлений на двух крупных грунтовых тысячниках – в Мадриде и Риме. В прошлом сезоне она стала чемпионкой и в столице Испании, и в столице Италии. А в 2025 не сумела защитить ни один из этих трофеев – столицу Испании Свентек покинула на стадии 1/2 финала, а столицу Италии – в третьем раунде.

Свентек опустили в рейтинге три теннисистки: Коко Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паолини. Коко будет второй ракеткой с понедельника, Джессика – третьей, а Паолини – четвертой. Лидером остается Арина Соболенко.

Ига впервые с марта 2022 года покинет топ-3 рейтинга WTA. Она провела в первой тройке 164 недели, в частности 125 – в статусе первой ракетки мира.

В 2025 году на счету Иги ни одного выигранного трофея. На Ролан Гаррос ей предстоит защита титула и 2000 очков.

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