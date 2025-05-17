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  4. Ига, как так? Действующая чемпионка Ролан Гаррос будет только пятой сеяной
Ролан Гаррос
17 мая 2025, 21:34 |
1030
3

Ига, как так? Действующая чемпионка Ролан Гаррос будет только пятой сеяной

Ига Свентек не сумела защитить трофей ни в Мадриде, ни в Риме

17 мая 2025, 21:34 |
1030
3
Ига, как так? Действующая чемпионка Ролан Гаррос будет только пятой сеяной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, которая в 2024 году выиграл трофей на Ролан Гаррос, в 2025 будет посеяна аж под пятым номером.

Все из-за рейтинга, который обновится в понедельник. В обновленном рейтинге Ига будет занимать пятое место.

Полька потеряла статус второй ракетки мира из-за провальных выступлений на двух крупных грунтовых тысячниках – в Мадриде и Риме. В прошлом сезоне она стала чемпионкой и в столице Испании, и в столице Италии. А в 2025 не сумела защитить ни один из этих трофеев – столицу Испании Свентек покинула на стадии 1/2 финала, а столицу Италии – в третьем раунде.

Свентек опустили в рейтинге три теннисистки: Коко Гауфф, Джессика Пегула и Жасмин Паолини. Коко будет второй ракеткой с понедельника, Джессика – третьей, а Паолини – четвертой. Лидером остается Арина Соболенко.

Ига впервые с марта 2022 года покинет топ-3 рейтинга WTA. Она провела в первой тройке 164 недели, в частности 125 – в статусе первой ракетки мира.

В 2025 году на счету Иги ни одного выигранного трофея. На Ролан Гаррос ей предстоит защита титула и 2000 очков.

Топ-16 сеяных на Ролан Гаррос 2025

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Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2025 WTA Мадрид WTA Рим рейтинг WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Джессика Пегула Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Sit Simurg
Для Іги це точно неприємність ..
Якщо хто не знає - в посіві головне бути в четвірці (там кожному "виділяється" своя чверть сітки) .. А далі з 5 по 16 вже сіються рандомно , просто щоб не зустрілись між собою до третього кола ..
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+1
Александр Петухов
Друзі, не плачте. Іга ще повернеться... 
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0
NadalKing
Мне реально казалось,что Ига будет Надалем в юбке и на грунте просто выносить всех в ближайшие годы..
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0
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