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  4. Падение Свентек. Известна возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Рима
WTA
10 мая 2025, 16:19 | Обновлено 10 мая 2025, 16:33
1115
3

Падение Свентек. Известна возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Рима

Даниэль Коллинз в двух сетах выбила Игу на стадии 1/16 финала

10 мая 2025, 16:19 | Обновлено 10 мая 2025, 16:33
1115
3
Падение Свентек. Известна возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вылетела из грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала полька в двух сетах потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз (США, WTA 35) за 1 час и 44 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Даниэль Коллинз (США) [29] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:1, 7:5

Даниэль и Ига провели девятое очное противостояние. Коллинз добыла вторую победу.

Свентек в прошлом году выиграла трофей на кортах Рима, который не сумела защитить. В LIVE-рейтинге WTA Ига откатилась на четвертую строчку.

Коллинз в шестой раз в карьере переиграла теннисистку из топ-5. Помимо Иги, Даниэль в Риме также прошла Елену-Габриэлу Русе.

Коллинз может стать следующей соперницей Элины Свитолиной. Для этого украинке необходимо для начала одолеть Хейли Баптист в третьем круге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс
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Ига Свёнтек Даниэль Коллинз WTA Рим Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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captain2009
Браво, Даніель-Роуз!!! Нарешті я дочекався повторення сценарію матчу з АО 2021. Предукталову зовсім не шкода. 
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+1
introvert
Коллінс зіграла зі Свьонтек "в Остапа". І, як наслідок, перемогла. Це цікаво, бо автоматично покращує перспективи Світоліної: в грі з американкою психологічних бар'єрів бути не повинно. Звісно, спершу потрібно пройти іншу американку.
Ну а польку можна "привітати" зі званням четвертої ракетки)
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+1
Андрій Заліщук
Харош, Дені молодець, Еля все для тебе складається як треба, не протупи
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+1
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