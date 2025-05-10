Падение Свентек. Известна возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Рима

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вылетела из грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала полька в двух сетах потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз (США, WTA 35) за 1 час и 44 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Даниэль Коллинз (США) [29] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:1, 7:5

Даниэль и Ига провели девятое очное противостояние. Коллинз добыла вторую победу.

Свентек в прошлом году выиграла трофей на кортах Рима, который не сумела защитить. В LIVE-рейтинге WTA Ига откатилась на четвертую строчку.

Коллинз в шестой раз в карьере переиграла теннисистку из топ-5. Помимо Иги, Даниэль в Риме также прошла Елену-Габриэлу Русе.

Коллинз может стать следующей соперницей Элины Свитолиной. Для этого украинке необходимо для начала одолеть Хейли Баптист в третьем круге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек