Падение Свентек. Известна возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Рима
Даниэль Коллинз в двух сетах выбила Игу на стадии 1/16 финала
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вылетела из грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/16 финала полька в двух сетах потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз (США, WTA 35) за 1 час и 44 минуты.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Даниэль Коллинз (США) [29] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:1, 7:5
Даниэль и Ига провели девятое очное противостояние. Коллинз добыла вторую победу.
Свентек в прошлом году выиграла трофей на кортах Рима, который не сумела защитить. В LIVE-рейтинге WTA Ига откатилась на четвертую строчку.
Коллинз в шестой раз в карьере переиграла теннисистку из топ-5. Помимо Иги, Даниэль в Риме также прошла Елену-Габриэлу Русе.
Коллинз может стать следующей соперницей Элины Свитолиной. Для этого украинке необходимо для начала одолеть Хейли Баптист в третьем круге.
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