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  4. Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 мая 2025, 16:30 |
6543
11

Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

10 мая 2025, 16:30 |
6543
11
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы США Хейли Баптист (WTA 90). Поединок состоится 3-м запуском на корте PIETRANGELI после игры Шнайдер – Кристиан. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 4-м раунде поборется против Даниэль Коллинс.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Щось боязно за Елю.
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Sinichkin
Де є нормальна трансляція?
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Олександр Науменко
А Ви Хейлі питали.
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Vitaly Kozak
Даніель вибила Свьонтек і чекає тебе, Еліна!
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0
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