Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы США Хейли Баптист (WTA 90). Поединок состоится 3-м запуском на корте PIETRANGELI после игры Шнайдер – Кристиан. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 4-м раунде поборется против Даниэль Коллинс.
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