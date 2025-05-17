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Первая лига
Кудровка
18.05.2025 14:00 - : -
Агробизнес
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Украина. Первая лига
17 мая 2025, 12:52 |
49
0

Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 18 мая в 14:00 по Киеву

17 мая 2025, 12:52 |
49
0
Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В воскресенье, 18 мая состоится матч 7-го тура группы повышения в классе Первой лиги Украины между «Кудровкой» и «Агробизнесом». По Киеву матч начнется в 14:00.

Кудровка

После 20 матчей команда набрала 32 очка, что позволяет ей расположиться на 4 месте в чемпионате. У конкурентов впереди «Полтавы» и «Металлиста 1925» на 3 балла больше, позади «Металлист», который имеет на 2 зачетных пункта меньше, а с «Агробизнесом» «Кудровка» имеет равное количество очков. В Кубке Украины «сине-белые» дошли до 1/16, где проиграли «ЮКСА»,

Агробизнес

Совершенно контрастные отрезки производится команда в этом сезоне. На старте чемпионата коллективу удалось одержать 9 побед в 9 матчах и уверенно лидировать в лиге, однако затем клуб не смог победить в 10-х играх подряд, и кажется, перестал быть претендентом на повышение к УПЛ. Но, несмотря на это, «Агробизнес» с 32 баллами в активе до сих пор занимает 5-е место в Первой лиге и имеет хорошие шансы на попадание в высший дивизион. Кубок команда покинула в 1/64 после поражения против «ФК Николаев».

Личные встречи

Команды до сих пор встречались всего трижды – 2 раза в 2023 году (тогда команды одержали по 1 победе друг над другом), а также ровно месяц назад в игре Первой лиги – матч закончился выигрышем «Кудровки» со счетом 2:0.

Интересные факты

  • Из 6 матчей 2-го круга «Агробизнесу» удалось победить только раз – в игре против «ЮКСА» в прошлом туре. Общий счет других матчей – 10:1 в пользу соперников волочисской команды.
  • Только «Эпицентр» пропустил меньше голов в этом сезоне (13), чем «Кудровка» – 16.
  • «Кудровка» занимает предпоследнее место среди команд чемпионской группы по игре на выезде – 13 очков в 10 играх.

Возможные стартовые составы

Кудровка: Яшков – Рогозинский, Шершень, Потомков, Мельничук – Вечурко, Матвеев – Тепляков, Сторчоус, Свитюха – Литовченко

Агробизнес: Хмелевский – Семка, Романчук, Сидоренко, Зинь – Павлюк – Лень, Толочко, Казак, Гавришко – Кузьмин

Прогноз появится как только коэффициенты станут доступны.

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Кудровка Агробизнес чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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