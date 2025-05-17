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Вторая лига
Металлист 1925-2
17.05.2025 14:30 - : -
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Украина. Вторая лига
17 мая 2025, 11:44 | Обновлено 17 мая 2025, 11:45
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0

Вторая лига. Матчи 17 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 мая видеотрансляции матчей 18-го тура Второй лиги

17 мая 2025, 11:44 | Обновлено 17 мая 2025, 11:45
21
0
Вторая лига. Матчи 17 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Локомотив Киев

17 мая проходят матчи 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 18-й тур, 17 мая 2025 года

  • 12:30. «Реал Фарма» Одесса – «Скала 1911» Стрый
  • 13:00. «Локомотив» Киев – «Тростянец»
  • 14:00. «Куликов-Белка» – «Рух-2»
  • 14:00. «Нива-2» Тернополь – «Полесье-2» Житомир
  • 14:00. «Пробий» Городенка – «Ревера 1908» Ивано-Франковск
  • 14:30. «Металлист 1925-2» Харьков – «Нива» Винница
  • 16:00. «Вильховцы» – «Ужгород»

12:30. «Реал Фарма» Одесса – «Скала 1911» Стрый

13:00. «Локомотив» Киев – «Тростянец»

14:00. «Куликов-Белка» – «Рух-2»

14:00. «Нива-2» Тернополь – «Полесье-2» Житомир

14:00. «Пробий» Городенка – «Ревера 1908» Ивано-Франковск

14:30. «Металлист 1925-2» Харьков – «Нива» Винница

16:00. «Вильховцы» – «Ужгород»

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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