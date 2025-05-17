17.05.2025 14:30 - : -
Украина. Вторая лига17 мая 2025, 11:44 | Обновлено 17 мая 2025, 11:45
21
0
Вторая лига. Матчи 17 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 мая видеотрансляции матчей 18-го тура Второй лиги
17 мая 2025, 11:44 | Обновлено 17 мая 2025, 11:45
21
0
17 мая проходят матчи 18-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 18-й тур, 17 мая 2025 года
- 12:30. «Реал Фарма» Одесса – «Скала 1911» Стрый
- 13:00. «Локомотив» Киев – «Тростянец»
- 14:00. «Куликов-Белка» – «Рух-2»
- 14:00. «Нива-2» Тернополь – «Полесье-2» Житомир
- 14:00. «Пробий» Городенка – «Ревера 1908» Ивано-Франковск
- 14:30. «Металлист 1925-2» Харьков – «Нива» Винница
- 16:00. «Вильховцы» – «Ужгород»
12:30. «Реал Фарма» Одесса – «Скала 1911» Стрый
13:00. «Локомотив» Киев – «Тростянец»
14:00. «Куликов-Белка» – «Рух-2»
14:00. «Нива-2» Тернополь – «Полесье-2» Житомир
14:00. «Пробий» Городенка – «Ревера 1908» Ивано-Франковск
14:30. «Металлист 1925-2» Харьков – «Нива» Винница
16:00. «Вильховцы» – «Ужгород»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 мая 2025, 07:46 2
«Ньюкасл» интересуется украинцем
Футбол | 17 мая 2025, 11:18 0
Каталонцы хотят подписать Луиса Диаса из «Ливерпуля»
Футбол | 16.05.2025, 12:07
Бокс | 16.05.2025, 17:14
Футбол | 17.05.2025, 05:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.05.2025, 10:05 2
15.05.2025, 09:37 21
16.05.2025, 07:44 15
16.05.2025, 09:10 7
Теннис
16.05.2025, 03:49
16.05.2025, 03:11 2
16.05.2025, 02:34