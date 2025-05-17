Пробий и Скала 1911 одержали победы. Результаты матчей Второй лиги

В субботу, 17 мая, во Второй лиге состоялись семь матчей. Пять поединков прошли в Группе А и два в Группе Б.

Лидер Группы А «Пробий» завершил первый этап победой. Команда со счетом 3:0 обыграла клуб из Ивано-Франковска «Ревера 1908».

«Скала 1911» со счетом 7:0 разгромила «Реал Фарму» и заняла в турнирной таблице третье место. А вот «Рух-2», несмотря на поражение 0:4, остался вторым.

Вторая лига. Группа А. 17 мая

«Реал Фарма» – «Скала 1911» – 0:7

Голы: Фесенко 9, 50, Кравченко 17, 65, Лисовик 19, Жумига 78, Николишин 90+1

«Куликов» – «Рух-2» – 4:0

Голы: Панасюк 35, Волков 38, Патуляк 50, Дударенко 89

«Самбор-Нива-2» Тернополь – «Полесье-2» – 2:1

Голы: Крамарчук 49, 84 – Грохольский 67

«Пробий» – «Ревера 1908» – 3:0

Голы: Савчин 15, Сикач 32, Дмитрук 87

ФК «Вильхивцы» – ФК «Ужгород» – 0:3

Голы: Вишневский 13, 60, Эмере, 39

Вторая лига. Группа Б. 17 мая

«Локомотив» Киев – «Тростянец» – 1:0

Гол: Майтак 74

«Металлист 1925-2» – «Нива» Винница – 1:0

Гол: Панченко 86

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б