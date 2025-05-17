В воскресенье, 18 мая состоится матч 7-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «СК Полтавой» и «Буковиной». По Киеву матч стартует в 14:00.

СК Полтава

На данный момент коллектив занимает 3 место в чемпионате с 35 баллами на счету. У «Металлиста 1925» столько же очков, однако лучше разница забитых/пропущенных, а вот «Кудровка» и «Агробизнес» отстают от полтавчан на 3 зачетных пункта. В Кубке Украины «Полтава» вылетела от «Металлиста 1925» в 1/32 со счетом 5:3 после дополнительного времени.

Буковина

Сейчас клуб находится на предпоследнем, 7 месте в группе и имеет в активе 27 очков. Перспективы получить повышение очень призрачны – нужно выиграть два следующих матча и надеяться, что «Кудровка» и «Агробизнес» не наберут больше ни одного балла. В кубке «Буковина» смогла пробиться вплоть до полуфинала, но там потерпела поражение от киевского «Динамо».

Личные встречи

В течение 2024-2025 годов команды противостояли трижды – 2 ничьи и одна победа «Буковины». Матч 1-го круга этого сезона также завершился вничью 1:1.

Интересные факты

Ни одна команда чемпионской группы не забила меньше голов в этом сезоне, чем «Буковина».

У «Буковины» всего 1 победа в последних 6 играх – в игре против «ЮКСА» в конце апреля.

В последних 7 домашних матчах «СК Полтава» одержала всего 2 победы, против «Агробизнеса» и «Металлиста».

«Буковина» является самой плохой командой верхней части таблицы по игре на выезде – 11 очков в 10 матчах.

Возможные стартовые составы

СК Полтава: Восконян – Коцюмака, Опанасенко, Подлепич, Бужин – Плахтырь, Даниленко – Галенков, Щербак, Одарюк – Марусич

Буковина: Каневцев – Морговский, Безуглый, Бусько, Шинкаренко – Колцов – Гончарук, Плакса, Килиевый, Кожушко – Бойчук

Прогноз

Команды не часто отличаются большим количеством голов в этом сезоне, я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua Полтава Буковина Тотал меньше 2.5 1.59 Сделать ставку

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