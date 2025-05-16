СИНЧУК: «Хочу физически подготовиться к молодежному чемпионату мира U-20»

Украинский форвард канадского «Монреаля» Геннадий Синчук рассказал о своей адаптации в MLS:

«Общаюсь с тренерами молодежной сборной. Поддерживаю связь с Владимиром Езерским и Дмитрием Михайленко. Что спрашивают чаще всего? Обычно – как уровень, как обстановка, как тренировки. Как себя чувствую. Поеду ли в сборную с-за океана? Посмотрим. Думаю, да. Хочу полностью адаптироваться, физически подготовиться к чемпионату мира.

Бывает, переписываюсь с Владом Крапивцовым, который играет за испанскую «Жирону». Да и со многими, с кем пересекался в сборной, тоже периодически общаемся.

Уровень подготовки молодых украинских футболистов? В каждой команде, конечно, по-разному. Но сейчас в Украине действительно делается акцент на развитие молодежи. Многие клубы над этим работают. Да и сам футбол меняется – появляется все больше молодых игроков. Поэтому для Украины важно развивать это направление.

Цели на ближайшее время? Полностью адаптироваться, физически подготовиться к чемпионату мира, показать с командой хороший результат.

Как быстро решился вопрос с переходом из «Металлиста» в «Монреаль»? Честно – я даже не знал, что перехожу. Готовился к сезону с «Металлистом» – и мне просто сказали, что я еду в другую команду.

Прощальный пост с «Металлистом»? Да, это было очень тяжело. Эта команда – как семья. Мы вместе выросли, до сих пор все дружим. Но я понимал – нужно двигаться дальше. Это шанс. – Конечно, поддерживаем связь, почти каждый день общаемся, разговариваем по телефону. Да, разница во времени – это сложно. Бывает, только еду с тренировки, а они уже ложатся спать. Стараюсь находить время, они тоже.

Здесь чаще всего приходится общаться на английском. Несмотря на то, что здесь многие говорят по-французски, все хорошо владеют английским. В раздевалке тоже все говорят на английском. Мой уровень английского? Да, конечно, гораздо лучше. Могу разговаривать с ребятами. Хотя у американцев есть свой акцент, и не всегда легко их понять.

Насколько комфортно в Канаде? Да, мне здесь нравится. Например, Монреаль, где я живу, иногда чем-то напоминает мне Киев. На мой взгляд, это лучший город в Канаде. Но в то же время есть ощущение, что это не Украина – когда понимаешь, что тебя окружают не украинцы, появляется определенная внутренняя дистанция. А вот когда приезжаю в родной Харьков – чувствую, что это действительно мой лучший город.

Здесь действительно много украинцев, большая диаспора. Но я еще никого не встречал. В команде, к сожалению, тоже нет украинцев – даже тех, кто хоть как-то связан с Украиной. Кроме Монреаля, еще был в Торонто, Оттаве – очень красивые города. Что касается погоды – когда я приехал, это был примерно март – было очень много снега, холодно. Но когда ты футболист, это сильно влияет на тебя».