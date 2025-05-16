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Major League Soccer
16 мая 2025, 22:23 | Обновлено 16 мая 2025, 23:15
107
0

СИНЧУК: «Темп MLS – совсем другой уровень. Надо думать гораздо быстрее»

Украинский форвард канадского «Монреаля» рассказал об адаптации в MLS

16 мая 2025, 22:23 | Обновлено 16 мая 2025, 23:15
107
0
СИНЧУК: «Темп MLS – совсем другой уровень. Надо думать гораздо быстрее»
ФК Монреаль. Геннадий Синчук

Украинский нападающий канадского «Монреаля» Геннадий Синчук рассказал о своей адаптации в MLS:

«У нас сначала был другой главный тренер, потом его сменили – и назначили Марко Донадэля. Тогда его представили коллективу. Он пересекался с Андреем Шевченко? Нет, Шевченко не упоминал. Я не помню, чтобы он что-то о нем говорил. Мне Донадэль очень нравится. И как тренер, и как человек. У него свой подход, стиль игры – все очень современно, структурировано.

Дебют против клуба «Шарлотт»? Честно, я не ожидал, что тогда выйду. Еще и на тайм. До этого я был травмирован – месяц пропустил. Только за день до матча потренировался в общей группе. Сказали, что выйду на второй тайм – конечно, волновался. Но все поддержали – и ребята, и тренеры.

Что сказал тренер перед выходом на поле? Сказал, чтобы выходил и получал удовольствие от игры. И как только ступил на поле – волнение сразу ушло. Что больше всего успокоило? Атмосфера. Поддержка болельщиков – это действительно помогает.

Игра против «Орландо Сити» с Муриэлем и Пашаличем? Уровень игроков очень высокий. Интенсивность, физика – все на максимуме. Мне нравится, что все играют в комбинационный футбол. Это импонирует и мне, и болельщикам.

Темп MLS? Это совсем другой уровень. Совсем другие ощущения. Нужно намного быстрее думать, принимать решения. Было сложно, потому что здесь все сильнее, физически лучше подготовлены. В чем это проявляется? Например, я могу обыграть соперника, но он ставит корпус – и все. Он сильнее. К этому нужно привыкнуть. Сейчас уже легче.

Против какой звезды хочется сыграть в MLS, обменяться футболками? Конечно, с Месси. Да, это мой кумир. Даже просто выйти с ним на одно поле – это уже что-то невероятное. Я даже не мечтал о таком. Дай Бог, успею восстановиться, и, возможно, получится обменяться футболками или хотя бы сфотографироваться.

Общался ли с кем-то из украинцев в MLS – Чеберко, Сватком, Смоляковым? Пока не довелось. Против «Коламбуса» Чеберко я должен был играть, но был травмирован. Думаю, еще будет возможность, и мы познакомимся.

Что было самым тяжелым при адаптации к новому клубу? Начало было тяжелым. Прежде всего – язык. Я не знал английского. Новая команда, тренер, страна, другой менталитет. И еще плюс – травма. Все вместе наложилось. Но сейчас намного легче.

Было ли какое-то посвящение в команду? Прям такого «посвящения» не было. Просто представили команде, со всеми познакомили. И еще было мероприятие с фанатами – новичков приветствовали. Какие впечатления от дебюта в MLS? Очень круто. Чувствуется, что это более высокий уровень. И темп, и интенсивность. Нужно действовать намного быстрее.

Какой момент больше всего запомнился? Наверное, мой первый выход на поле после травмы. Эмоции, поддержка, атмосфера – все было особенным. Чувствуется ли разница в подготовке команд к матчам? Да. И организация, и тренировочный процесс – все по-другому. Все четко, все структурировано».

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Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Геннадий Синчук
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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