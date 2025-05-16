Аль-Наср без Роналду не сумел обыграть Аль-Таавун и не входит даже в топ-3

Вечером 16 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Наср» и «Аль-Таавун» сыграли вничью (1:1).

В начале второго тайма хозяева вышли вперед благодаря точному удару Отавиу (51-я минута). Однако «Аль-Таавун» восстановил паритет на 70-й минуте, отличился Рохер Мартинес.

За хозяев не играл знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду. «Аль-Наср» не сумел подняться на 3-е место, хотя имел такой шанс.

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» (77 очков), «Аль-Хиляль» (71), «Аль-Кадисия» (65), «Аль-Наср» (64), «Аль-Ахли» (61), «Аль-Шабаб» (57).

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур, 16 мая

Аль-Наср – Аль-Таавун – 1:1

Голы: Отавиу, 51 – Мартинес, 70

Турнирная таблица