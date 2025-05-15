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Аль-Наср Эр-Рияд
16.05.2025 21:00 - : -
Аль-Таавун
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Саудовская Аравия
15 мая 2025, 20:18 |
20
0

Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс матч чемпионата СА

Матч начнется 16 мая в 21:00 по Киеву

15 мая 2025, 20:18 |
20
0
Аль-Наср – Аль-Таавун. Прогноз и анонс матч чемпионата СА
ФК Аль-Наср. Джон Дуран

В пятницу, 16 мая состоится матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». Игра начнется в 21:00 по Киеву.

Аль-Наср

На данный момент коллектив с 63 баллами на счету находится на 3 месте в лиге и борется за попадание в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон. Конкурентами команды являются «Аль-Кадисия» и «Аль-Ахли», у которых меньше всего на 1 и 2 очка соответственно. Из Кубка Короля клуб вылетел на стадии 1/8 после минимального поражения от того же «Аль-Таавуна», а Лигу чемпионов покинул в полуфинале, уступив японскому «Кавасаки Фронтале».

Аль-Таавун

Сейчас команда идет на 8-й позиции в чемпионате и имеет в активе 41 очко. Расстояние от зоны вылета – 11 баллов, а от топ-3 – 22 зачетных пункта, поэтому существенно улучшить сезон у клуба уже не получится. Из кубка коллектив вылетел в четвертьфинале от «Аль-Кадисии», а во второй Лиге чемпионов АФК потерпел поражение в ½ финала против «Аль-Шарджи» из ОАЭ.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках коллективы одержали по 2 победы и 1 раз сыграли вничью. Этот ничейный результат со счетом 1:1 произошел в игре 1-го круга чемпионата этого сезона, однако команды встречались между собой в Кубке Короля – там минимальную победу одержал «Аль-Таавун».

Интересные факты

  • «Аль-Таавун» победил лишь в 1 из последних 6 игр – против аутсайдера «Аль-Раеда» в середине апреля.
  • По итогам 31 тура только «Аль-Хиляль» забил больше голов (88), чем «Аль-Наср» в этом сезоне саудовской лиги - 73.
  • «Аль-Таавун» забил 34 мяча в этом сезоне чемпионата – 4-й худший результат.
  • За последние 7 домашних матчей «Аль-Наср» одержал всего 3 победы.

Возможные стартовые составы

Аль-Наср: Бенто – Абдулрахман, Аль-Фатиль, Лаями, Аль-Граннам – Аль-Сулаим, Брозович – Отавиу, Мане, Яхья – Роналду

Аль-Таавун: Атях – Ривас, Аль-Ахмад, Гиротто, Мазари – Эль-Махдиуи, Сабири, Барроу, Файр, Аль-Кювайкиби – Тобинсон

Прогноз

«Аль-Наср» не имеет права терять очки на столь важном отрезке сезона, поэтому «Аль-Таавун» не должно стать серьезным препятствием для столичного клуба. Я поставлю на «желто-синих» с форой –1.5 и коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
16 мая 2025 -
21:00
Аль-Таавун
Аль-Наср с форой -1.5 1.64 Сделать ставку

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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