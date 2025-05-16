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16 мая 2025, 21:23 | Обновлено 16 мая 2025, 21:27
572
0

Драматичный триллер. Саудовский Аль-Хиляль совершил суперкамбек

Звездный клуб забил 4 мяча за тайм, а гол соперников на 90+10 мин отменен

16 мая 2025, 21:23 | Обновлено 16 мая 2025, 21:27
572
0
Драматичный триллер. Саудовский Аль-Хиляль совершил суперкамбек
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

16 мая состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб «Аль-Хиляль» одержал драматичную победу над командой «Аль-Фатех» со счетом 4:3.

«Аль-Фатех», забив два гола в первом тайме, дважды отличился усилиями Софьяна Бендебки (2:0). Однако после перерыва гости устроили суперкамбек. Голы забили Нассер Аль-Давсари и Салем Аль-Давсари, и счет сравнялся (2:2).

На 82-й минуте Мурад Батна вывел «Аль-Фатех» вперед, но сербский форвард гостей Александр Митрович оформил дубль (85-я и 90+2-я минуты), что принесло победу его клубу (4:3). Драматичный гол Матиаса Варгаса на 90+10-й минуте для хозяев был отменен из-за офсайда.

Эта победа позволила «Аль-Хилялю» закрепиться на втором месте (71 очко), а досрочным чемпионом днем ранее стал «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема (77).

Чемпионат Саудовской Аравии. 32-й тур, 16 мая

Аль-Фатех – Аль-Хиляль – 3:4

Голы: Бендебка, 15, 24, Батна, 82 – Нассер Аль-Давсари, 50, Салем Аль-Давсари, 60, Митрович, 85, 90+2

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Фатех Александар Митрович Салим Аль-Давсари
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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