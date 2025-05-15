Бензема с трофеем! Аль-Иттихад досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии

Клуб Аль-Иттихад досрочно стал чемпионом в Саудовской Аравии.

15 мая состоялись матчи 32-го тура. В вечернем поединке Аль-Иттихад переиграл Аль-Раед со счетом 3:1.

Большой вклад в победный сезон внес знаменитый французский форвард Карим Бензема, хотя и не сыграл в чемпионском матче.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (77 очка), Аль-Хиляль (68), Аль-Кадисия (65), Аль-Наср (63), Аль-Ахли (61), Аль-Шабаб (57).

Аль-Иттихад стал недосягаемым для Аль-Хиляль, поскольку имеет лучшие показатели в личных встречах (4:1, 1:3).

Это 10-й титул для клуба Аль-Иттихад в чемпионатах Саудовской Аравии (1982, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009, 2023, 2025).

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур, 15 мая

Аль-Кадисия – Аль-Вахда – 3:1

Голы: Пуэртас, 43, 86, Обамеянг, 90+7 – Игало, 29

Аль-Рияд – Аль-Шабаб – 1:3

Голы: Менса, 29 (пен) – Аль-Джувейр, 15, Камара, 44, Гуанка, 90+2

Аль-Раед – Аль-Иттихад – 1:3

Голы: Умар Гонсалес, 9 – Бергвейн, 21, Перейра, 40, Аль-Обуд, 47

Турнирная таблица

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