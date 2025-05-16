Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШИЩЕНКО: «Нужен чемпионат U-21. Между U-19 и УПЛ – большая пропасть»
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 21:59 | Обновлено 16 мая 2025, 22:23
50
0

ШИЩЕНКО: «Нужен чемпионат U-21. Между U-19 и УПЛ – большая пропасть»

Главный тренер киевской «Оболони» ответил на актуальный вопрос

16 мая 2025, 21:59 | Обновлено 16 мая 2025, 22:23
50
0
ШИЩЕНКО: «Нужен чемпионат U-21. Между U-19 и УПЛ – большая пропасть»
УПЛ-ТБ. Сергей Шищенко

Главный тренер столичной «Оболони» Сергей Шищенко поддержал предложение о возрождении чемпионата Украины U-21:

«Я всегда поддерживал идею, чтобы был чемпионат U-21. Потому что большая пропасть между U-19 и Премьер-лигой. Хотя в Европе команды U-19 считаются одними из главных в клубной структуре, поскольку это трамплин от детского футбола к взрослому. Но много ребят теряются. Тебе ведь не всегда 19 лет, тем более если ты попадаешь в лимит из пяти выпускников. Фактически, кому-то может быть 20 лет к концу чемпионата. И это может стать проблемой.

Но когда клубам Премьер-лиги разрешили иметь вторые команды и заявлять их во Вторую лигу, то, на мой взгляд, для молодых ребят было бы лучше, если бы во Второй лиге были сильные и качественные команды с амбициями и хорошими составами. А с другой стороны, как тренер, я понимаю, что футболистам из УПЛ нужна игровая практика. И когда у тебя будет команда U-21, ты можешь делегировать туда любого футболиста. А когда у тебя вторая команда во Второй лиге, то ты не всех футболистов можешь туда отпустить, там есть определенное ограничение. Так что есть свои плюсы и минусы. Но в целом я – за.

Конечно, это дополнительные финансовые затраты, потому что и тренерский штаб, и медицинский штаб должны быть отдельными. Штаб не может быть один на три команды. Это не маленькие финансовые расходы. Ты ведь не будешь футболисту в 20–21 год платить минимальную зарплату, как ты платишь футболисту U-19. Под первую команду ребята хотят условия, и президенты должны учитывать, что это совсем другие затраты.

Еще я слышал, что команды U-19 при возвращении чемпионата U-21 будут необязательными для клубов УПЛ. Так было, когда я работал в «Шахтере» U-19. Тогда играла даже «Скала» U-19, хотя такой команды в УПЛ не было. Все ложится на плечи президентов клубов, ведь это затратная история. Мы должны понимать, что если хотим развивать детско-юношеский футбол, то такие команды должны быть. Хочется, чтобы в клубных структурах были команды всех возрастных категорий».

По теме:
Легионер Александрии сможет сыграть в ближайшем туре
Эпицентр построит стадион под Киевом? Нагорняк прокомментировал информацию
«Мог только вообразить». Ашур развернуто попрощался с Полесьем
Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу U-21
Николай Степанов Источник: Football.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не травма. Известно, почему Роналду дважды не попал в заявку Аль-Насра
Футбол | 16 мая 2025, 21:29 0
Не травма. Известно, почему Роналду дважды не попал в заявку Аль-Насра
Не травма. Известно, почему Роналду дважды не попал в заявку Аль-Насра

Криштиану пропускает матч против «Аль-Таавуна»

ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16 мая 2025, 07:44 10
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»

Экс-игрок киевлян раскритиковал Николая Шапаренко

Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Футбол | 16.05.2025, 03:11
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 16.05.2025, 11:11
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
Теннис | 16.05.2025, 15:24
20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
20-летняя украинка пробилась в полуфинал хардового турнира в Тунисе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 7
Футбол
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
15.05.2025, 12:53 7
Футбол
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
14.05.2025, 22:05 6
Бокс
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
15.05.2025, 07:43 19
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
14.05.2025, 23:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем