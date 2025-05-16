ШИЩЕНКО: «Нужен чемпионат U-21. Между U-19 и УПЛ – большая пропасть»

Главный тренер столичной «Оболони» Сергей Шищенко поддержал предложение о возрождении чемпионата Украины U-21:

«Я всегда поддерживал идею, чтобы был чемпионат U-21. Потому что большая пропасть между U-19 и Премьер-лигой. Хотя в Европе команды U-19 считаются одними из главных в клубной структуре, поскольку это трамплин от детского футбола к взрослому. Но много ребят теряются. Тебе ведь не всегда 19 лет, тем более если ты попадаешь в лимит из пяти выпускников. Фактически, кому-то может быть 20 лет к концу чемпионата. И это может стать проблемой.

Но когда клубам Премьер-лиги разрешили иметь вторые команды и заявлять их во Вторую лигу, то, на мой взгляд, для молодых ребят было бы лучше, если бы во Второй лиге были сильные и качественные команды с амбициями и хорошими составами. А с другой стороны, как тренер, я понимаю, что футболистам из УПЛ нужна игровая практика. И когда у тебя будет команда U-21, ты можешь делегировать туда любого футболиста. А когда у тебя вторая команда во Второй лиге, то ты не всех футболистов можешь туда отпустить, там есть определенное ограничение. Так что есть свои плюсы и минусы. Но в целом я – за.

Конечно, это дополнительные финансовые затраты, потому что и тренерский штаб, и медицинский штаб должны быть отдельными. Штаб не может быть один на три команды. Это не маленькие финансовые расходы. Ты ведь не будешь футболисту в 20–21 год платить минимальную зарплату, как ты платишь футболисту U-19. Под первую команду ребята хотят условия, и президенты должны учитывать, что это совсем другие затраты.

Еще я слышал, что команды U-19 при возвращении чемпионата U-21 будут необязательными для клубов УПЛ. Так было, когда я работал в «Шахтере» U-19. Тогда играла даже «Скала» U-19, хотя такой команды в УПЛ не было. Все ложится на плечи президентов клубов, ведь это затратная история. Мы должны понимать, что если хотим развивать детско-юношеский футбол, то такие команды должны быть. Хочется, чтобы в клубных структурах были команды всех возрастных категорий».