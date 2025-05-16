«Хотим остаться». Тренер Оболони – о планах на последние 2 тура УПЛ
Сергей Шищенко верит, что «пивовары» не вылетят в Первую лигу
Главный тренер столичной «Оболони» Сергей Шищенко рассказал, с каким настроением команда подходит к двум заключительным турам УПЛ 2024/25. Сейчас клуб находится на 11-м месте, оторвавшись на 4 пункта от зоны переходных матчей.
«Конечно же, подходим с позитивными мыслями, поскольку мы хотим решить задачу остаться в УПЛ. Для этого нам нужно отбирать очки у «Кривбасса». А это будет сложно, потому что это хорошая команда, которая имеет задачу пробиться в еврокубки. То есть, будет непростой и тяжелый матч.
Однако мы стремимся сохранить место в УПЛ, поэтому настроение у ребят хорошее, к матчу с Кривбассом плавно готовились. Все нормально, есть позитивный настрой и хорошие эмоции перед грядущей игрой», – ответил Шищенко.
17 траня «Оболонь» на выезде встретится с «Кривбассом», а вот 24 мая «пивовары» будут принимать «Левый Берег» в 30-м туре чемпионата Украины.
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