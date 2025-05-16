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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 17:27 | Обновлено 16 мая 2025, 17:33
93
0

«Хотим остаться». Тренер Оболони – о планах на последние 2 тура УПЛ

Сергей Шищенко верит, что «пивовары» не вылетят в Первую лигу

16 мая 2025, 17:27 | Обновлено 16 мая 2025, 17:33
93
0
«Хотим остаться». Тренер Оболони – о планах на последние 2 тура УПЛ
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер столичной «Оболони» Сергей Шищенко рассказал, с каким настроением команда подходит к двум заключительным турам УПЛ 2024/25. Сейчас клуб находится на 11-м месте, оторвавшись на 4 пункта от зоны переходных матчей.

«Конечно же, подходим с позитивными мыслями, поскольку мы хотим решить задачу остаться в УПЛ. Для этого нам нужно отбирать очки у «Кривбасса». А это будет сложно, потому что это хорошая команда, которая имеет задачу пробиться в еврокубки. То есть, будет непростой и тяжелый матч.

Однако мы стремимся сохранить место в УПЛ, поэтому настроение у ребят хорошее, к матчу с Кривбассом плавно готовились. Все нормально, есть позитивный настрой и хорошие эмоции перед грядущей игрой», – ответил Шищенко.

17 траня «Оболонь» на выезде встретится с «Кривбассом», а вот 24 мая «пивовары» будут принимать «Левый Берег» в 30-м туре чемпионата Украины.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь
Андрей Витренко Источник: Football.ua
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