Тренер Оболони рассказал, нужно ли проводить матчи в Кривом Роге

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко поделился мыслями о проведении поединков в Кривом Роге на фоне большого количества воздушных тревог. Следующим соперником «пивоваров» в УПЛ станет команда «Кривбасс» из Кривого Рога.

«Я только за то, чтобы мы играли в Кривом Роге. Это правильно, это нужно и «Кривбассу», и болельщикам, и это поддержка для людей, которые там живут. Я только за. Да, в плане логистики это проблема, потому что негде жить. Но не думаю, что это глобальная проблема. Наверное, это повлияет на какие-то действия, но не существенно. Потому что будет время и восстановиться после дороги, отдохнуть, походить, встряхнуть ноги и подготовиться непосредственно к матчу», – сказал Шищенко.

Матч между «Кривбассом» и «Оболонью» состоится 17 мая в 13:00.