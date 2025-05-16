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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 16:51 | Обновлено 16 мая 2025, 16:55
348
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Тренер Оболони рассказал, нужно ли проводить матчи в Кривом Роге

Сергей Шищенко и его подопечные готовы сыграть на стадионе «Горняк»

16 мая 2025, 16:51 | Обновлено 16 мая 2025, 16:55
348
0
Тренер Оболони рассказал, нужно ли проводить матчи в Кривом Роге
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко поделился мыслями о проведении поединков в Кривом Роге на фоне большого количества воздушных тревог. Следующим соперником «пивоваров» в УПЛ станет команда «Кривбасс» из Кривого Рога.

«Я только за то, чтобы мы играли в Кривом Роге. Это правильно, это нужно и «Кривбассу», и болельщикам, и это поддержка для людей, которые там живут. Я только за. Да, в плане логистики это проблема, потому что негде жить. Но не думаю, что это глобальная проблема. Наверное, это повлияет на какие-то действия, но не существенно. Потому что будет время и восстановиться после дороги, отдохнуть, походить, встряхнуть ноги и подготовиться непосредственно к матчу», – сказал Шищенко.

Матч между «Кривбассом» и «Оболонью» состоится 17 мая в 13:00.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стадион Горняк Кривой Рог Кривбасс - Оболонь
Андрей Витренко Источник: Football.ua
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