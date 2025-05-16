Борнмут установил цену на Забарного. Манчестер Сити в восторге от украинца

«Борнмут» определился с ценой, за которую будет готов продать своего украинского защитника Илью Забарного, сообщает The i Paper.

По данным источника, английский клуб после трансфера Дина Хейсена в мадридский «Реал» будет пытаться сохранить других своих звезд – отпустить будут готовы максимум еще двух игроков.

Но несмотря на это в «Борнмуте» установили цены на футболистов, которые пользуются спросом на трансферном рынке. Так, Милоша Керкеза клуб оценил в 53,5 млн евро, Антуана Семеньо – в 83 млн евро.

За Забарного же «Борнмут» хочет получить примерно 60 млн евро. В то же время отмечается, что от украинца в восторге находится «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «Борнмуту» готовят предложение по Забарному.