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  4. Борнмут установил цену на Забарного. Манчестер Сити в восторге от украинца
Англия
16 мая 2025, 18:19 |
2165
6

Борнмут установил цену на Забарного. Манчестер Сити в восторге от украинца

Илью оценивают более чем в 50 млн евро

16 мая 2025, 18:19 |
2165
6
Борнмут установил цену на Забарного. Манчестер Сити в восторге от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» определился с ценой, за которую будет готов продать своего украинского защитника Илью Забарного, сообщает The i Paper.

По данным источника, английский клуб после трансфера Дина Хейсена в мадридский «Реал» будет пытаться сохранить других своих звезд – отпустить будут готовы максимум еще двух игроков.

Но несмотря на это в «Борнмуте» установили цены на футболистов, которые пользуются спросом на трансферном рынке. Так, Милоша Керкеза клуб оценил в 53,5 млн евро, Антуана Семеньо – в 83 млн евро.

За Забарного же «Борнмут» хочет получить примерно 60 млн евро. В то же время отмечается, что от украинца в восторге находится «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «Борнмуту» готовят предложение по Забарному.

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Илья Забарный Борнмут Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Милош Керкез Антуан Семеньо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Умник
Норм. 30% идет Динамо. Я за.
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+2
Pavel_i_C0
Якщо перейде з Борнмуту за 50+млн (а це більш ніж реально, враховуючи за скільки його купили), то Динамо Київ отримає за свого вихованця, в сумі більше 40млн євро. Непогано. Очікуємо в майбутньому 30% від перепродажу Миколенко та 50% від перепродажу Циганкова. 
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+1
DaVinci
З Йошко Гвардіолом міг би вийти гарний дует.
Але все рівно хотілося б його в Ліверпуль. Спочатку до пари Ван Дейку, а тоді вже як заміну
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+1
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ALFred
Не пагано, якщо це правда. Але для мене це не дуже приємно, я не є шанувальнико цього клубу, за МС не вболіваю і не збераюся.
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0
Старший Лейтенант
Пума чка ты хоть сама в это вериш
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-8
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