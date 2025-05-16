Это было случайно. В полиции Барселоны сообщили подробности ДТП с фанатами

15 мая перед матчем 36-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной» легковой автомобиль совершил наезд на болельщиков.

По информации правоохранительных органов, в результате ДТП травмировались 16 человек.

Также в полиции сообщили, что женщина-водитель совершила наезд на девушку вблизи стадиона «Корнелья-Эль-Прат», а когда другие болельщики начали агрессивно себя вести, то она испугалась и нажала на газ.

Уже в отделении полиции женщина призналась, что девушку она сбила случайно.

В полиции отвергли версию с террористическим актом.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании.