Это было случайно. В полиции Барселоны сообщили подробности ДТП с фанатами
Также известно, что число жертв возросло до 16 человек
15 мая перед матчем 36-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной» легковой автомобиль совершил наезд на болельщиков.
По информации правоохранительных органов, в результате ДТП травмировались 16 человек.
Также в полиции сообщили, что женщина-водитель совершила наезд на девушку вблизи стадиона «Корнелья-Эль-Прат», а когда другие болельщики начали агрессивно себя вести, то она испугалась и нажала на газ.
Уже в отделении полиции женщина призналась, что девушку она сбила случайно.
В полиции отвергли версию с террористическим актом.
Напомним, что «Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Целая группа игроков становится свободными агентами
Именитый тренер – о Ламине Ямале