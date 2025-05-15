ВИДЕО. Матч Эспаньола и Барселоны был приостановлен. Что случилось?

Вечером 15 мая за несколько минут до начала матча между «Эспаньолом» и «Барселоной» в 36-м туре Ла Лиги произошел инцидент возле стадиона.

По сообщениям прессы, автомобиль наехал на толпу болельщиков. В результате инцидента пострадали как минимум 10 человек.

Водитель белого Peugeot 208 случайно сбила женщину, которая оказалась под автомобилем. Свидетели инцидента пытались вытащить пострадавшую из-под машины, но в этот момент водитель резко нажала на газ и сбила еще нескольких людей. Пострадавшую госпитализировали, остальные получили незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте. Водитель была задержана.

Арбитр встречи временно приостановил матч, как только поступило сообщение о происшествии. После консультации с полицией игра была возобновлена. Ситуацию признали контролируемой и не представляющей опасности для находящихся на стадионе.

Некоторые болельщики «Эспаньола» покинули стадион в знак протеста. В соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видны последствия инцидента и реакция очевидцев.

ВИДЕО. Наезд автомобиля на толпу болельщиков в Барселоне