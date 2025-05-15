Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Матч Эспаньола и Барселоны был приостановлен. Что случилось?
Испания
15 мая 2025, 23:23 | Обновлено 15 мая 2025, 23:49
2327
0

ВИДЕО. Матч Эспаньола и Барселоны был приостановлен. Что случилось?

Вблизи стадион произошел наезд автомобиля на пешеходов

15 мая 2025, 23:23 | Обновлено 15 мая 2025, 23:49
2327
0
ВИДЕО. Матч Эспаньола и Барселоны был приостановлен. Что случилось?
Twitter

Вечером 15 мая за несколько минут до начала матча между «Эспаньолом» и «Барселоной» в 36-м туре Ла Лиги произошел инцидент возле стадиона.

По сообщениям прессы, автомобиль наехал на толпу болельщиков. В результате инцидента пострадали как минимум 10 человек.

Водитель белого Peugeot 208 случайно сбила женщину, которая оказалась под автомобилем. Свидетели инцидента пытались вытащить пострадавшую из-под машины, но в этот момент водитель резко нажала на газ и сбила еще нескольких людей. Пострадавшую госпитализировали, остальные получили незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте. Водитель была задержана.

Арбитр встречи временно приостановил матч, как только поступило сообщение о происшествии. После консультации с полицией игра была возобновлена. Ситуацию признали контролируемой и не представляющей опасности для находящихся на стадионе.

Некоторые болельщики «Эспаньола» покинули стадион в знак протеста. В соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видны последствия инцидента и реакция очевидцев.

ВИДЕО. Наезд автомобиля на толпу болельщиков в Барселоне

По теме:
ФОТО. Роскошная девушка новичка Реала. Она – 10/10
Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25
ФОТО. Журналистка с 5-м размером груди впечатлила новыми кадрами
Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона авария автокатастрофа ДТП видео прерванные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Футбол | 15 мая 2025, 08:57 5
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»

Экс-тренер сборной Украины высказался о нынешнем «Шахтере»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу
Другие виды | 15.05.2025, 20:43
Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу
Сборная Украины узнала соперников на чемпионате Европы 2026 по гандболу
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15.05.2025, 08:17
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 00:03
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 7
Другие виды
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 55
Теннис
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
14.05.2025, 02:48
Футбол
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
14.05.2025, 20:58
Хоккей
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем