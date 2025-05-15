Вечером 15 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании.

В каталонском дерби встретятся «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

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Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.

Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной