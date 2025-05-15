Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной
Испания
15 мая 2025, 21:51 | Обновлено 15 мая 2025, 22:20
573
0

Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной

Вечером 15 мая состоится поединок 36-го тура чемпионата Испании

15 мая 2025, 21:51 | Обновлено 15 мая 2025, 22:20
573
0
Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной
ФК Барселона

Вечером 15 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании.

В каталонском дерби встретятся «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.

Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной

По теме:
ВИДЕО. Матч Эспаньола и Барселоны был приостановлен. Что случилось?
Ян Облак снова вписал свое имя в историю Атлетико
Неожиданное поражение Атлетико, ничья Бетиса и Райо Вальекано
Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона стартовые составы Барселона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Бокс | 14 мая 2025, 23:56 1
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика

Отец Тайсона Джон выделил Агита Кабайела

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Футбол | 15 мая 2025, 09:37 17
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»

Бывший футболист раскритиковал поведение форварда Владислава Ваната

Конфиденциальное дело. Заявление ФЛАУ об отстранении Бех-Романчук
Другие виды | 15.05.2025, 16:58
Конфиденциальное дело. Заявление ФЛАУ об отстранении Бех-Романчук
Конфиденциальное дело. Заявление ФЛАУ об отстранении Бех-Романчук
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Футбол | 15.05.2025, 09:30
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Футбол | 15.05.2025, 21:54
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2025, 10:05 2
Хоккей
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
13.05.2025, 20:01 1
Хоккей
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10 1
Бокс
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем