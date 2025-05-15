Испания15 мая 2025, 21:51 | Обновлено 15 мая 2025, 22:20
573
0
Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной
Вечером 15 мая состоится поединок 36-го тура чемпионата Испании
15 мая 2025, 21:51 | Обновлено 15 мая 2025, 22:20
573
0
Вечером 15 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании.
В каталонском дерби встретятся «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.
Каталонское дерби. Стали известны составы на матч Эспаньола с Барселоной
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