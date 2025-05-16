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Испания
16 мая 2025, 09:50 |
548
1

Ямаль назвал лучшего игрока в истории

Испанский вингер ожидаемо выделил Лионеля Месси

16 мая 2025, 09:50 |
548
1
Ямаль назвал лучшего игрока в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Я бы никогда не стал сравнивать себя с Месси... Лео – лучший игрок в истории».

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 17 забитыми голами и отдал 25 голевых передач.

Лионель Месси за всю карьеру в «Барселоне» провел 778 матчей, забил 673 гола и отдал 303 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль дерзко обратился к фанатам «Барсы» после триумфа в Ла Лиге.

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Лионель Месси Ламин Ямаль Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Очікувано!??? Та я думав, що він себе назве🤣🤣
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