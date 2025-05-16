Ямаль назвал лучшего игрока в истории
Испанский вингер ожидаемо выделил Лионеля Месси
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола.
«Я бы никогда не стал сравнивать себя с Месси... Лео – лучший игрок в истории».
В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 17 забитыми голами и отдал 25 голевых передач.
Лионель Месси за всю карьеру в «Барселоне» провел 778 матчей, забил 673 гола и отдал 303 голевых передачи.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль дерзко обратился к фанатам «Барсы» после триумфа в Ла Лиге.
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