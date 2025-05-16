Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола.

«Я бы никогда не стал сравнивать себя с Месси... Лео – лучший игрок в истории».

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 17 забитыми голами и отдал 25 голевых передач.

Лионель Месси за всю карьеру в «Барселоне» провел 778 матчей, забил 673 гола и отдал 303 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль дерзко обратился к фанатам «Барсы» после триумфа в Ла Лиге.