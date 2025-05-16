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16 мая 2025, 02:29 | Обновлено 16 мая 2025, 02:50
167
0

ДТП с участием кортежа Ярославского. Дело про фальсификацию: решение суда

Авария случилась 9 февраля 2022 года на трассе Киев – Харьков – Довжанский

16 мая 2025, 02:29 | Обновлено 16 мая 2025, 02:50
167
0
ДТП с участием кортежа Ярославского. Дело про фальсификацию: решение суда
Нацполиция

В суде по делу о смертельном ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского двое человек осуждены за сокрытие преступления.

В Харькове вынесли приговор по делу о сокрытии обстоятельств смертельного ДТП, которое произошло 9 февраля 2022 года на трассе Киев – Харьков – Должанский вблизи Чугуева с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского, владельца харьковского «Металлиста».

На скамье подсудимых оказались двое мужчин – Андрей Лигус и Александр Бережной, которых следствие признало причастными к сокрытию правды об аварии.

По данным следствия, Mercedes-Benz G-63 AMG двигался со скоростью 113 км/ч и смертельно травмировал пешехода, который находился на дороге. Водитель с места происшествия скрылся, оставив человека в критическом состоянии.

После ДТП он позвонил знакомому и попросил перегнать другой автомобиль, а также предложил ему взять вину на себя. Тот согласился и на следующее утро вместе с адвокатом явился в полицию.

Однако следствие установило, что мужчина, признавшийся в совершении ДТП, не мог находиться за рулем. Обоим фигурантам дела были предъявлены обвинения в сознательном сокрытии преступления, и они признали вину в суде.

Несмотря на доказанный факт преступления, суд освободил обоих осужденных от реального отбывания наказания, назначив по три года условно с испытательным сроком на один год. Также они должны компенсировать более 275 тысяч гривен расходов на экспертизы. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Со времени аварии до объявления приговора прошло более трех лет, истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности. Из-за этого обвинение в оставлении потерпевшего в опасности было с водителя снято.

Тем временем, основное расследование по делу о смертельной аварии с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского продолжается.

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Александр Ярославский Металлист Харьков суд авария ДТП автокатастрофа смерть тюрьма
Николай Степанов Источник: Суспільне | Новини
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